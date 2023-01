A propósito de la depresión

El saber no solo no ocupa lugar, sino que además nos puede ayudar a llevar una existencia razonablemente más feliz, y ese y no otro es el sentido de mi escrito de hoy en el que hablaré de cómo combatir ese mal terrible mal llamado depresión. Por supuesto, mi consejo es que lo primero que tiene que hacer quien la sufra, es ponerse en manos de un especialista. Mi escrito no tiene más pretensión que ayudar a quienes son víctimas de la depresión, a comprender lo que les sucede y porqué.

A grandes rasgos, y sin pretender hacer una tesis doctoral sobre LA DEPRESIÓN, intentaré explicar de una manera sencilla sus posibles causas y soluciones, de modo que todo el que lea este corto texto pueda comprenderlo.

LA DEPRESIÓN EXÓGENA:

La depresión exógena es aquella que viene provocada por factores externos al individuo y cuya solución sobrepasa su voluntad. Ese sería el caso, por poner unos ejemplos, de la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, la soledad forzosa, la pérdida del puesto de trabajo, o la ruina económica.

En esa agobiante situación el cerebro analiza los hechos adversos, o la gravedad de los acontecimientos que envuelven al sujeto, y crea -en consecuencia- un estado de infelicidad que hunde al individuo en un mar de tristeza, ansiedad, o ambos estados al mismo tiempo.

Ahí no cabe hablar de ´enfermedad del alma, sino más bien de ´enfermedad de la mente´, o, mejor dicho, de enfermedad provocada por la mente.

Pues bien, cuando la depresión es consecuencia de factores externos al individuo (depresión exógena), una medicación adecuada (antidepresivos, ansiolíticos, y tranquilizantes) recetada por un médico especialista, le ayudará a sobrellevar la adversidad, y cuando dichos factores circunstanciales desaparezcan, o simplemente se aminoren por el paso del tiempo, la depresión desaparecerá con ellos.

LA DEPRESIÓN ENDÓGENA:

Es la peor. La depresión endógena es aquella que nace en nuestro interior por sí sola, sin la ayuda de nadie ni causa externa que la motive, pero que nos puede sumir en un mar de tristeza sin fondo que terminará por ahogarnos en nuestras propias lágrimas.

Personas que gozan de buena salud, sin problemas familiares, laborales, ni económicos, pero que sin embargo les embarga una tristeza permanente, al tiempo que pasan a tener con la muerte una obsesiva relación de amor/odio, que les hará desearla y al mismo tiempo temerla.

Cuentan los expertos que la depresión endógena podría estar asociada a la existencia de niveles bajos en el cerebro de determinados neurotransmisores tales como la serotonina, la noradrenalina, o la dopamina. Es por ello que los fármacos antidepresivos que actúan aumentando el nivel de esas sustancias, pueden ser ´mano de santo´.

Pero si las personas que sufren depresión es porque su cerebro tiene un bajo nivel de serotonina, noradrenalina, o dopamina, cabría preguntarse ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O, dicho de otro modo, ¿ES EL BAJO NIVEL DE ESTAS SUSTANCIAS EN EL CEREBRO LO QUE PRODUCE LA DEPRESIÓN, O ES LA DEPRESIÓN LA QUE PRODUCE QUE BAJEN ESTAS?

Lo mismo da que da lo mismo. Creo que en esta cuestión, el orden de factores no altera el producto.

Para concluir diré que no es ningún secreto que en determinados pacientes la medicación no surte efecto. Tal vez sea debido a que la causa original anida en el alma, y ésta nunca ha entendido de química. En estos casos el afectado debería de recurrir a terapias espirituales que le puedan solucionar o paliar, lo que la química no ha podido o sabido.

Personalmente recomiendo en primer lugar que la persona se ponga en manos de un especialista; pero si éste no soluciona el problema, recomendaría que -si no lo ha hecho ya- comience a rezar poniendo en esta labor el máximo empeño…; la máxima fe.