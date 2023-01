Maquiavelismo a lo Pedro Sánchez

“Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla”. Esta frase de no atribuirse a Maquiavelo hace más de 500 años podría haberse escrito ahora, incluso dirían las malas lenguas que pudiera pertenecer al actual presidente del Gobierno. La verdad es que a Maquiavelo le costaría imaginarse que los españoles hubieran podido creerse las numerosas mentiras de Pedro Sánchez, aunque él se define a sí mismo como “un político que cumple”. No olvidemos que El Príncipe es un tratado político y también un manual de comportamiento.

Guapo, alto y con sex appeal. Los Médicis de la época de Nicolás Maquiavelo saldrían malparados a su lado, solo hace falta ver la foto de Lorenzo el Magnífico o la de su nieto y compararla con la de Sánchez saliendo del Congreso de los Diputados. Sin embargo, detrás de su cuidada y atractiva imagen, el líder del PSOE manifiesta, según los expertos, “un perfil psicológico con obsesión por el poder y narcisismo”. Por lo que respecta al “vicio de la mala fe o la mentira”, el florentino afirma que “un príncipe (léase político) debe evitar sostener las promesas que considere contrarias a sus intereses».

Tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy, llegó a la Moncloa sin pasar por las urnas. Ciertamente, Maquiavelo le aplaudiría “haga un príncipe lo necesario para vencer y mantener un estado: los medios siempre serán juzgados honorables, y por cada uno ponderados…”. Por consiguiente, Sánchez también ha aplicado la máxima de la conquista y el mantenimiento del poder a cualquier precio y no dudó en aliarse con la extrema izquierda. Tampoco titubeó en guiñarle el ojo a los independentistas, fiel al pensamiento maquiavélico. Así pues, creó el primer gobierno de coalición después de 40 años de democracia.

Según Maquiavelo, cuando un príncipe llega al poder a través de la suerte o por el apoyo de figuras poderosas dentro del régimen, al principio le resulta fácil ganar poder. Después le cuesta mantenerlo porque necesita del apoyo de sus valedores, que acostumbran a pasar sus facturas pendientes. No olvidemos que Sánchez hizo campaña electoral en 2019 garantizando el cumplimiento de las penas a los golpistas, para pasar después a proponer el indulto, la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación. Un buen estratega sabe vender un problema y el presidente lo ha despachado como un engranaje de concordia para una nueva transición.

Por otro lado, la cuestión no solo está en conquistar el poder, sino también en mantenerlo. ¿Cómo? La respuesta del pensador florentino es contundente en este sentido, con el consenso del pueblo. Sánchez ha afirmado que le gustaría ser recordado por su respuesta a la pandemia y a la guerra de Ucrania, como el político que arregló la economía de España (para algo es doctor en economía). También considera que pasara a la historia por haber exhumado a Franco, los historiadores todavía no se han recuperado del estupor. Ya lo decía Maquiavelo “la mejor fortaleza que existe, es no ser odiado por el pueblo…”. Por este motivo utiliza el Falcon siempre que puede.

El poder, el ejercicio del poder y el arte de gobernar son cuestiones relevantes en El Príncipe. Pero ¿cuáles son los vicios que Maquiavelo aconseja como útiles al mantenimiento del Estado? En tal sentido, “la crueldad y la mala fe». El príncipe acomoda su comportamiento a las circunstancias del momento y en el ejercicio del poder nos encontramos con los cambios en el Gobierno de Pedro Sánchez. Las primeras víctimas del presidente no tardaron en llegar, Carmen Calvo, Iván Redondo y Ábalos. También González Laya, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes y Pedro Duque. La marcha de Redondo y Ábalos sorprendió a todos, porque Sánchez dio jaque mate a aquellos que le encumbraron al poder.

Sin embargo, ha sido capaz de mantenerse en el poder con aquellos que dijo que jamás gobernaría con ellos porque no podría dormir. Lo importante según el florentino es que el príncipe tenga las condiciones innatas para mantenerse, “que sea astuto como la zorra, fuerte como el león”. Para Maquiavelo, no es indispensable que un príncipe posea grandes cualidades, pero sí lo es que parezca que las posee. Sin duda, Pedro Sánchez ha demostrado que es un discípulo avanzado. Y añade, “me atrevería, incluso, a decir que poseerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se poseen es útil; es como parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso y, además, serlo realmente”.

¿Qué futuro le espera al PSOE, después de Pedro Sánchez?