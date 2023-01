No hay manifestación más escandalosa que la rabieta de un niño llorando hasta encanarse porque quiere, y lo quiere ya, el juguete con el que otro niño juega sentado en la tierra del parque.

Y claro, uno no puede evitar comparar esa estridente y ensordecedora escena, con la de una mujer sola, en el día de la madre, sentada con la mirada pérdida, junto a la ventana de su habitación, en la residencia donde sus hijos un día la dejaron abandonada.

Esa misma mujer que hace años también fue una niña, y que ahora, a pesar de los dolores que los años le han regalado, ya no se queja, ya no llora, ya no grita…; solo calla, al tiempo que sus humedecidos ojos delatan el dolor que muerde su alma con canalla dentellada, mientras mira el reloj y ve que la hora de visitas ya acaba, y nadie la llama.

El bebé y la anciana. El dolor inmaduro que grita y brama, frente al dolor maduro que calla, seco de palabras y lágrimas…con tan solo un suspiro que apenas se oye, pero que en el pecho, como un puñal se clava.

Y es entonces cuando uno se pregunta si la vida no será una escuela de dolor, que nos va preparando para encajar nuevos sufrimientos, nuevos desafíos en la carrera por la perfección del alma. Porque si no, qué locura es esta; qué sentido tiene todo esto, si al final no hay nada que justifique tanta lágrima derramada.

Pero lo hay, aunque ahora, al igual que el bebé que llora, no alcancemos a comprender el porqué de esta escuela de dolor que aparentemente, tan solo tras la muerte acaba…; si es que acaba.