Sr. Alcalde, en Madrid sobran árboles

Estimado Señor Alcalde de Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés: Madrid es una gran ciudad verde, pero sobran árboles en muchos lugares. Créame.

No haga caso a los ecologistas de salón, a los políticamente correctos, a los supinos ignorantes o a los bobalicones que piden árboles en la Puerta del Sol. En algunas calles y en lugares emblemáticos como el Paseo del Prado y la zona amparada por el Paisaje de la Luz y Buen Retiro sobran muchos porque impiden ver en todo su esplendor los magnos edificios que lo integran. Y lo mismo ocurre con varias travesías del Madrid de los Austria, de la acertada remodelación Plaza de España/Bailén y de distritos de Salamanca y Chamberí, entre otros, en donde la masa arbórea tapa la belleza arquitectónica de inmuebles singulares y su perspectiva integral en el entorno urbano.

Roma, en todo su amplio y maravilloso Centro Histórico, y muchas otras ciudades de Italia, Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, saben que determinadas calles, plazas y chaflanes no deben tener arbolado porque, aunque sea de bajo porte, imposibilita al paseante disfrutar de la riqueza inmobiliaria de trazados emblemáticos. Resulta curioso que el Colegio de Arquitectos de Madrid, con su decano al frente, Sigfrido Herráez Rodríguez, tan celoso, afortunadamente, en otras muchas cosas, no destaque por defender la obra constructiva de sus compañeros desde la perspectiva de su belleza en sí misma y en el entorno armónico en donde se ubica, recomendando y asesorando al Ayuntamiento para que recorridos concretos no tengan árboles ni enseres que tapen fachadas. Y lo mismo atañe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con su director a la cabeza, el compositor Tomás Marco Aragón.

Las ciudades no pueden competir continuamente sobre quién tiene más árboles y zonas verdes. Es un error. Las construcciones singulares y sus frontis deben convivir en armonía con la masa arbórea, pero cada una en su sitio y eliminando la que dificulta la contemplación de la creación arquitectónica y su sucesión con otras hasta formar un todo que demanda meditación de la belleza, serenidad de espíritu y recreo de la vista. El apogeo de la ciudad romana, en definitiva, como sí sucede en la Plaza Mayor y ocurrirá en la nueva Puerta del Sol.

Y hablando de árboles, reprenda a la delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos y al responsable del Distrito de Chamberí porque ambos, o uno de los dos, han aprendido de Pedro Sánchez Pérez-Castejón a mentir como bellacos. El 3 de octubre de 2022 anunciaron la remodelación de la calle Ponzano con un cártel pegado en las fachadas, luego elevado a la categoría de valla, en el que se notificaban los trabajos y se decía que durarían tres semanas en el tramo Santa Engracia/José Abascal, y seis en el trecho Espronceda/Bretón de los Herreros. Pues no, el primero tenía fecha de entrega el 28 de diciembre y aún sigue, y el segundo en febrero y comprende Ríos Rosas/José Abascal. Y para más inri, en las fotografías que ilustran el pasquín se suprimen en el “ahora” los árboles que hay actualmente en ambas aceras, apareciendo peladas y con cielo gris, y se ponen en el “después” en todo su esplendor primaveral y bajo cielo azul. ¡Menuda desfachatez!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL