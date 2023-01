Media España no quiere morir

Media España se manifestó este 21 de enero de 2023, en Madrid, contra las políticas del gobierno socialcomunista que padecemos, bajo una sola bandera, la Bandera Nacional.

Me atrevería a decir que se manifestaron los mejores.

Los que creen en las raíces cristianas de nuestra civilización, en la Patria, en la familia, en las personas, en la igualdad de oportunidades, pero no de resultados…

En definitiva, la España sana, que ya no aguanta más, y quiere elecciones cuanto antes.

Una España convocada por las de cien asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, al margen de los partidos políticos que, teóricamente, nos representan, pero solo en teoría.

Apoyaron la convocatoria Vox, ese partido de izquierdas que es Ciudadanos, que ya es un cadáver político, y al que urge enterrar dignamente, y el PP, partido para ayudar…a los partidos de izquierdas.

Aunque, más que partidos, habría que hablar de partidas (la PSOE, ahora partida sanchista, y Unidas Podemos, o como se llamen ahora).

La capacidad de convocatoria de esas cien entidades, muchas de ellas bastante desconocidas, dicho sea de paso, y sin ánimo de molestar, solo se explica desde el hartazgo de la sociedad española, que ha dicho ¡basta ya!, y quiere que todo cambie, a diferencia de los partidos, que quieren que nada cambie, y se mantenga el estatus quo, la alternancia entre lo malo, el PP, y lo peor, el PSOE.

Copio del manifiesto leído durante la concentración:

“Nos hemos reunido hoy personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes:

Defender la democracia,

Defender la Constitución y

Defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos.

Nos mueve la preocupación y el rechazo a la derivas política que ha tomado nuestro país…

Hemos visto como se han dado los pasos para resolver el horizonte penal de los condenados vinculados a los socios del Gobierno:

Los sediciones han sido indultados,

Los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás y

Se modifica el Código Penal al dictado de los propios transgresores: ya no existe en España el delito de sedición y las penas por malversación de los políticos se han rebajado hasta el ridículo…

Hemos visto como el bloque gubernamental y sus socios cierran el círculo menoscabando el control parlamentario:

Se ha batido el récord en el uso del Real Decreto Ley desde que fue aprobado por la Constitución,

Se abusa de los mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes,

Se evita la habitual vía del proyecto de ley para sortear la emisión de los informes preceptivos o

Se pretende hurtar todo debate sobre asuntos esenciales mediante la introducción de enmiendas totalmente ajenas al objeto de las leyes en las que son introducidas…

Todas estas actuaciones revelan algo más. Revelan que estamos ante algo notablemente más grave:

Un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía.

Un plan de mutación constitucional que está siendo acordado con los representantes del populismo totalitario, los nacionalismos secesionistas y los herederos del discurso del terror de ETA.

Lo que se pretende es cambiar la Constitución

Mediante sus tergiversación,

Mediante la interpretación ideológica,

Mediante la presión a los tribunales, el control partidista de las instituciones y las vías de hecho…

Diversos ejemplos a lo largo de la historia y, actualmente, la experiencia hispanoamericana, nos demuestran que no es necesario un golpe de Estado militar o violento para convertir nuestros sistemas en una mera formalidad democrática, vacía de auténtico contenido…

La democracia no es el estado natural de la sociedad y no triunfará si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan.

Por eso, hacemos un llamamiento a la sociedad civil y a los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la Nación, para unirnos en un clamor que demuestre que rechazamos la deriva política que ha tomado España. Un clamor que demuestre que los ciudadanos estamos dispuestos a defender democráticamente los valores de la Constitución y la unidad nacional, garante de la igualdad de derechos de todos…”.

La verdad, nada que añadir al manifiesto de la concentración, apoyada por cientos de miles de ciudadanos españoles (aunque la delegada del gobierno diga que “solo” fueran unos treinta mil).

Basta con ver las fotos del acto, como estaba llena la Plaza de la Cibeles, y las calles que confluyen en ella, para saber que esta indigente intelectual miente como una bellaca.

Que es lo que es, al igual que el desgobierno socialcomunista, más comunista que socialista, actual.