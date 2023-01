En el país de los borregos, el lobo es el rey (2º Parte)

Como continuación a lo expresado en mi último artículo titulado “En el país de los guarros, Porki es el rey (1º Parte)”, el pasado verano quise realizar mi propio experimento social para comprobar el nivel de ´borreguismo´ existente en mi país; o mejor dicho, en lo que queda de él.

Iba circulando por una estrecha carretera comarcal, que conduce hasta una cala idílica, de aguas transparentes, pero en la que, por ´overbooking´ de domingueros y lechosos ´guiris´, si uno quiere dejar su coche bien aparcado, tiene que hacerlo a más de un kilómetro de distancia, y darse una caminata bajo un sol de castigo.

Como mi intención no era tomar el baño, sino el realizar un experimento sociológico, conduje mi vehículo hasta el culo de saco donde terminaba el asfalto, a apenas treinta metros de la arena y de los ´tostones´ que por allí pacían, rebozados en ´tempura´ de arena con aceite de coco.

En la calzada, no cabía un alfiler, y menos aún un coche. Pero miren ustedes por donde que veo una hermosa y larga acera, con sus correspondientes señales de prohibido aparcar. Así pues, aparco frente a ella, en doble fila, y sin bajar del coche, me quedo observando un interminable rosario de vehículos dando vueltas sin parar, al no encontrar un sitio en el que poder encajar el coche.

Pasada media hora, procedo con mi experimento, consistente en aparcar encima de la, hasta entonces, virginal acera.

Bajo, cierro el vehículo, y me situó estratégicamente a observar, desde una distancia prudencial, los acontecimientos.

Tal y como me imaginaba, en menos de diez minutos, la acera en donde había aparcado, estaba invadida de coches de todos los colores, al tiempo que dos conductores estaban a punto de pegarse, en su disputa por el último sitio libre que quedaba en la prohibida acera.

Llegado a ese punto, procedí a subirme a mi vehículo y marcharme de allí sin perder un segundo; y ello por dos razones.

La primera, porque ya había comprobado mi teoría sobre la falta de personalidad de la mayoría ciudadana; esa que con su voto suele decidir quién va a ser el próximo sátrapa que nos ´encule´. La segunda, porque acababa de llegar la Policía Local y, recetario en mano, habían comenzado a empapelar a todos los que habían seguido mi incívico ejemplo.

Pues eso. Está comprobado que entre un 60% y un 85% de la ciudadanía (el porcentaje varía según países), o bien carece de criterio propio, o bien subyuga su criterio al de la mayoría, al hacer, no lo que cree que debe, sino lo que ve hacer a los demás, que a la postre es lo que nos ´venden´ como ´lo correcto´, aquellos que controlan los principales medios de comunicación.

¿Entienden ahora el porqué de los ridículos descaros del CIS? ¿O acaso piensan ustedes que esta tropa da puntada sin hilo?