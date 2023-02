El día internacional del masaje con final feliz

La ONU, organización para la presunta protección y colocación de ex altos cargos políticos en paro, no ha cejado desde su fundación, de hacer inventos, a cuál de todos más esperpéntico, con tal de justificar de algún modo su millonario presupuesto. Aquí cabría recordar el caso de la ex ministra de Zapatero, Leire Pejín, que desde 2019 es presidenta de la RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, dependiente de la RED DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU.

Pues uno de los inventos de la ONU, para justificar gastos, pernadas y canonjías, fue cuando La Asamblea General de la ONU decretó en la resolución 66/281 de 2012, ´ordenando´ que el 20 de marzo se celebrase el DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD. ¡De merengazo!

No cabe duda de que dicha resolución del calendario litúrgico de la ONU, ha aportado un gran valor añadido a la calidad de vida de los ciudadanos de este planeta llamado tierra, con la proclamación del 20 de marzo como DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD. ¡De puta madre! Ahora vamos a ser felices todos, por cojones, y porque lo manda la ONU. Y los que estén de luto, ya saben: ¡El muerto al hoyo y el vivo, al bollo y la bollería!

Ahora falta que doten presupuestariamente una partida de gasto para la creación de una logia de circunspectos inspectores internacionales, que puedan expedientar y multar a todos aquellos que los 20 de marzo no vayan por la calle sonriendo con cara de gilipollas, Cabreos y risas aparte, la duda que se me plantea es si la tal ´Felicidad´ es la amiguita de algún gerifalte/a de la ONU, que no domina ningún idioma ni lengua en particular, pero que con la propia hace virguerías; o bien es que realmente la cuestión va en serio, y van a regalar a todas las persona del planeta un masaje completo con ´pajín´, o sea, con final feliz.

¿Qué será? El tiempo lo dirá.