Aquí emergencias, ¿dígame?

Como no vivo en Afganistán, me permito la licencia de publicar aquello que entiendo puede ser de utilidad, o interés, a una parte de los lectores de PERIODISTA DIGITAL.

Aunque entiendo que haya otros a los que los temas que suelo tocar, les resbale tanto como me resbalan a mí ´las homilías´ de Pedro Sánchez, disertando sobre los dogmas de fe de la Agenda 2030. Aclarado este punto, comienzo.

Los creyentes, muchas veces tomamos a Jesucristo como una especie de teléfono de la esperanza, donde poder soltar nuestro ´rollo´ particular cuando los problemas aprietan, y poder exigir respuesta inmediata y soluciones concretas a nuestras miserias personales.

Hasta ahí, mal, pero normal… bastante normal.

Pero lo infame, amén de poco inteligente, es olvidarse de darle las gracias cuando los agobios han desaparecido.

Cuando solo compartimos con Jesucristo los problemas y no los éxitos y alegrías, quiere decir que le estamos dando el mismo valor que a los bomberos y demás servicios de emergencia. No tenemos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, como no tenemos el 112 en nuestras mentes, salvo cuando hay una emergencia.

Lo malo no es que muchos se olvidan de dar gracias, sino que además se atreven a juzgar el “servicio” prestado por Jesús, culpabilizándolo al 100% de no haber resuelto lo que muchas veces no es más que el resultado de nuestras propias culpas; la cosecha de nuestra siembra.

Con los años he aprendido que no solo basta con dar gracias y decirle lo que deseamos y esperamos de Él, sino también, y esto es lo más importante, preguntarle QUÉ ES LO QUE DESEA Y ESPERA ÉL DE NOSOTROS… Una pregunta que -si somos responsables- causa mucho respeto hacerla; o a mí por lo menos me lo causa. Tal vez por eso hay tantos creyentes que jamás se han atrevido a formularla.

En cualquier caso lo que abunda son los creyentes que no se ruborizan de dar fe pública de la ayuda divina recibida, cada vez que ante la tribulación se han encomendado al Cielo. En cuanto a los decepcionados que reniegan de Dios, lo que deberían honestamente preguntarse es por qué a ellos no les ha atendido en sus peticiones, mientras que a otros sí. Porque aquí no vale eso de que el «profe» me tiene manía.

Cuántas veces, ante los reveses que da la vida, he preguntado mirando al Cielo: – ¿Qué he hecho mal, Señor…? Y la respuesta ha sido: – ¿Qué has hecho de bien?

El cristiano no se puede dormir en los laureles y vivir de méritos pasados. Ser cristiano no es ganar una oposición vitalicia; ser cristiano es una oposición permanente que hay que aprobar todos los días. No hay descanso ni vacaciones para el cristiano; se es las 24 horas del día, o no se es. Para el cristiano, la teoría sin práctica no es una opción.

El vídeo del enlace recoge la visión particular de aquellos que buscan a un Jesucristo fabricado a su medida, como si de un traje de sastrería se tratara: