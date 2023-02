Del ‘tocomocho’ a la ‘emergencia climática’

Ahora que se ha demostrado que la castración química funciona, y que tras la ingesta de la dosis necesaria, al sujeto no se le levanta ni con una grúa, los sátrapas de Davos van detrás de conseguir la castración química mental obligatoria; seguramente en forma de vacuna, una vez probado el grado de sumisión que se puede lograr mediante la orquestación planificada de una buena campaña de terror. ¡Al tiempo!

Primero acojonaron a media Humanidad con el timo del Calentamiento Global, y en base al mismo se montaron organizaciones e instituciones que mamando de las ubres públicas sirvieron de ´colocadero pensionado´ para muchos parados mentales; excedentes de la casta; ex altos cargos sin cargo; espabilados, y amigachos y ´compis´ varios.

Cuando hubo científicos que denunciaron el fraude, no tuvieron sonrojo a la hora de cambiar el término “Calentamiento Global” por el de “Cambio Climático”, y ahora, más recientemente, por el de “Emergencia climática”, que parece que acojona más. Todo menos reconocer que habían mentido, y así poder seguir chupando de la teta de un negocio que a nivel mundial ha alcanzado unas cifras que rayan la obscenidad, y todo ello con el aplauso desaforado de los ´biciflautas´.

¿Por qué dedicamos ingentes cantidades de dinero público al tema del Co2, mientras ignoramos los verdaderos problemas con los que se enfrenta el mundo: bolsas de miseria en el rico Occidente, hambre, enfermedad y muerte, en el Tercer Mundo; negación de derechos humanos en China y Rusia, y en sus franquicias africanas y latinas…? Pues porque todo lo que huela a verde es políticamente correcto y vende, mientras que los otros temas resultan incómodos a la ´jet´ dominante, y es mejor obviarlos.

El profesor de la Universidad de Lovaina, István E. Markó, afirmaba que «el CO2 se produce después de un aumento de la temperatura, no antes. Es una consecuencia de la subida de la temperatura y no su causa. […] Este hallazgo, basado en las leyes de la física, confirma lo que los climatólogos más importantes han estado diciendo y publicando: cuanto más CO2 haya en la atmósfera, menos importante es su efecto invernadero».

El problema es que la cultura del pesebre y la subvención dominante en el mundo científico, hace que ya no nos fiemos ni de nuestra sombra. Porque al final si las subvenciones no son públicas (políticas), son privadas (grandes multinacionales), y esto precisamente no es un marchamo de objetividad e independencia; las dos características que debería de tener un científico que pretenda ser creíble.

En conclusión, la teoría del CALENTAMIENTO GLOBAL o, como llaman ahora tras el “restilyng” mediático, EMERGENCIA CLIMÁTICA, es más políticamente correcta que científicamente exacta…, pero asusta más a la masa que es de lo que se trata.

NOTA: Aquellos que discrepen de lo expuesto (están en su derecho), que vean el vídeo del enlace hasta el final y luego -si lo desean- que lo hagan, pero argumentando con datos testados, lo que en él se desvela.