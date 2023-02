La biblia de la nueva religión

Hay quién dice que la Agenda 2030 es como una religión, pero sin dios. Se equivocan, el sátrapa, nuestro narcisista y ególatra sátrapa, es el dios de esa nueva religión. En cualquier caso, su ´sanedrín´ no ceja ni desfallece, en la redacción de la ´nueva biblia´. En este orden de cosas, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado de forma definitiva la ley ´trans´, así como la ampliación de la ley del aborto.

EL FIN DE LA PATRIA POTESTAD.

La banda del sátrapa volvió a unirse de nuevo, esta vez para legislar que las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, dejando ´la patria potestad´ a la altura del betún. Así, los menores de edad podrán cambiar de género desde los 12 años (con el permiso de un juez), a los 14 con permiso paterno y a los 16, ´barra libre´.

Así, a partir de los 16 años los adolescentes se podrán hormonar, o amputar, partes de su cuerpo, ´gratis total´, con cargo a la Seguridad Social; es decir, con cargo a los que cotizan, o han estado cotizando, toda su vida a la S.S. ¡Qué mal ´rollo´ da su abreviatura!

LO DE SANTA RITA, PERO AL REVÉS.

Se podrá cambiar de género, de hombre a mujer, o de mujer a hombre, gratis total, pero si luego el ´capado´ se arrepiente y quiere recuperar la ´pilila´ amputada, pues tendrá lo de “santa Rita, Rita, Rita, lo que se da ya no se quita”, pero justo al revés; lo amputado, amputado está y ya no se podrá reclamar. Presuntamente el Estado, amén de no indemnizar, pondrá, todas las pegas posibles, ya que ´el arrepentimiento´ no les gusta. No encaja con su relato, su catecismo, y sus dogmas de fe.

EL ADOCTRINAMIENTO DE LAS ´SÁNCHEZ-JUGEND´.

La educación-promoción sexual sobre el aborto y la ley ´trans´, será obligatoria en todos los centros y en todas las etapas educativas.

EL TEMOR DEL DIABLO A PERDER ALMAS, EN LA CUENTA DE RESULTADOS.

Se ha eliminado el periodo de tres días de reflexión, que se exigía a una mujer que iba a abortar, como si la cuestión no fuese lo suficientemente importante y vital, nunca mejor dicho, como para meditarla un poco.

También se elimina la obligación de entregar a la mujer un sobre cerrado con toda la información y los riesgos de la operación, no vaya a ser que alguna se lo lea y recule.

A partir de ahora será opcional, y solo para las que la soliciten oficialmente mediante la cumplimentación y relleno de los impresos necesarios. ¡Vamos, ponerlo difícil y complicado, primando la desinformación y la ignorancia!

PARA CONCLUIR, LAS LISTAS NEGRAS.

Los médicos que se nieguen a realizar abortos, alegando motivos de conciencia, que no piensen que se van a ir de rositas. ¡Al tiempo!

EL DRAGÓN ROJO.

“Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz.” [LIBRO DEL APOCALIPSIS, 12, 1:4].

NOTA SOBRE LA IMAGEN: Dibujo ´no binario´, realizado hace más de doscientos años, por el vidente, pintor y poeta, William Blake [1757- 1827]. ¡Los pelos como escarpias!