La cuaresma y el ayuno de los hipócritas

Ayer fue MIÉRCOLES DE CENIZA, fecha esta que la jerarquía de la Iglesia Católica establece como día de ayuno y abstinencia. Sé que en estos momentos algún lector me podría decir que es un mandamiento de la Iglesia Católica, y no solo de su jerarquía, a lo que yo podría perfectamente responder que va a ser que no, en tanto en cuanto un servidor también es parte integrante de la Iglesia y -hasta la fecha- nadie me ha pedido opinión al respecto.

Un servidor se escandaliza al ver como ayunan personas que se llaman así mismas católicas al tiempo que no cejan en su hábito de oprimir al débil, humillar al de abajo, querellarse con el vecino, y despreciar al diferente.

Y entonces es cuando uno piensa que el ayuno que a Dios le gusta que hagamos no consiste en que no comamos carne, pasemos hambre, o mortifiquemos e hiramos nuestro cuerpo, bien con cilicios o fustigándolo con azotes de penitente. No.

El ayuno que creo que agrada a Dios consiste en que quebremos el yugo de los oprimidos, compartamos nuestro pan con los hambrientos, alberguemos en nuestras casas a los sin techo, vistamos y abriguemos al desnudo. Ese es el ayuno que creo que agrada al Señor, y no el de mortificar farisaicamente nuestro cuerpo. Aunque claro es más fácil cumplir con el mandamiento de la Iglesia y ponernos un día a régimen, que sentar a un pobre en nuestra mesa, ofrecerle un lecho, o hacer las paces con nuestro hermano; y yo soy el primero en optar por lo fácil.

Dicho esto, añadiré que no es que Dios coincida con mi modo de pensar, sino que soy yo el que humildemente coincide con lo establecido por Él:

«Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza: ¿a eso llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo –oráculo del Señor–: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne». SAGRADA BIBLIA, Isaías, 58: 4-7.

Este es el ayuno que agrada a Dios, y antes que alguien me salga diciendo que: ´doctores tiene la Iglesia´, diré que sí, que doctores tiene la Iglesia y malabaristas los circos, amén de que ´DONDE HAY CAPITÁN, NO MANDA MARINERO´, y aquí, en este tema, hay capitán y se llama Dios. O acaso, cuando se lee en misa al profeta Isaías, no se concluye su lectura con un solemne ´¡PALABRA DE DIOS!´. Pues eso.

Ayer, como buen católico, fui a oír misa, y me tiznaran con ceniza las canas. Había guardado el ayuno y la abstinencia, lo cual, unido a ir a misa un miércoles, no tuvo ningún mérito, dado que a misa voy todos los días, al igual que ayuno diariamente, no haciendo más que una comida cada 24 horas. En cuanto a lo de no comer carne, tampoco tuvo mérito, dado que la carne no es algo que me entusiasme… Bueno, a no ser que sea cruda y en ´steak tartar ´. ¡Así, sí! Aunque tan solo sea por llevar la contraria al ´caracrater´ de consumo, y al chuletón del sátrapa ´al punto´… ¿O era sátrapa chuletón? Bueno, creo que en este caso, el orden de factores no altera el producto.