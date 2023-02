El Sol sale por el Este; y no solo literalmente

He comenzado a ver una serie polaca en HBO que, si bien es cierto que en un principio no ha captado mi atención, conforme he ido viendo capítulos me he enganchado a ella.

Y no por tener un guión excesivamente original e interesante, que no lo tiene, sino por ver reflejada una sociedad, la polaca, que aún no ha sido infectada por el virus de la Agenda 2030.

De hecho lo que en ella vemos nos retrotrae a tiempos pasados, no tan lejanos, en los que el sentirse libre no era un mero brindis al Sol.

La serie lleva por título ´”Wataha”, y es ´políticamente incorrecta´ hasta la herejía, e impía y blasfema contra los dogmas de fe del credo 2030 y su ´ASTUCIA TÁCTICA´ como diría el doctor Higinio Marín.

´”Wataha”, es una bocanada de aire fresco en su simpleza exenta de postureo. Una serie que jamás veremos en plataformas como Netflix, Disney, y cía.