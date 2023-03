Ejemplo de cómo crece la idiocia en la sociedad

No es casual que los delincuentes aumenten, las desalmadas tecnológicas sigan siendo intocables y captando adictos, y los poderes públicos se aprovechen de la situación y barran para casa.

La idiocia avanza en la sociedad y para muestra un botón:

Texto publicado en ABC el 18 de septiembre de 2022, bajo el título “La estafa del ‘alquiler fantasma’: “Rabia, temor e indefensión”:

“A través de una web de anuncios de alquiler encontramos un piso que parecía diseñado para nosotros”.

Así empieza la historia de Elena -nombre ficticio- (y tonta del bote, añado yo), como la de otras víctimas engañadas por ofertas falsas de arrendamiento de viviendas cuyo fin no es otro que extraer datos personales de los afectados (de los bobos, vuelvo a añadir).

“Desde el comparador de seguros Arrenda -sigue el texto de ABC- explican que a partir de primavera su departamento de contratación de seguros de impago para alquileres comenzó a recibir consultas de usuarios que habían enviado datos como el DNI, la última nómina y la declaración de la renta para un estudio financiero. La realidad es que ninguno de esos datos había llegado a la aseguradora y uno o varios intermediarios habían utilizado el nombre de la empresa para obtener los datos y utilizarlos para su propio beneficio”.

“En el caso de Elena, buscaba un piso con su pareja (otro tonto del bote, sigo agregando) en el madrileño barrio de Chamberí, una vivienda renovada de al menos 60 metros cuadrados. La falta de oferta y el elevado precio de los alquileres de la capital madrileña dificultan la búsqueda, limitando las opciones y valorando especialmente aquellas que parecen asumibles, un factor de presión psicológica (literal) que refuerza la posición de los estafadores”.

“Era una comunidad con zonas verdes (sigue declarando la tontita a Luis García López), 75 metros cuadrados, de 2018 y a un precio de media que era un 25% menor que los pisos de similares características por la zona. Lo alquilaba un particular, insistía en que no lo alquilaría a través de agencia y nos felicitábamos al llamarlo y que nos confirmara que aún estaba sin alquilar”, señala Elena, aunque la alegría les duró muy poco. Como requisito para ver el piso, el particular les solicito DNI, nómina y declaración de la renta para realizar un seguro de alquiler con Arrenda. Una vez entregados (por los dos tontainas tortolitos, continuó añadiendo yo), el estafador dejó de responder al teléfono y al correo en los días siguientes y el anuncio desapareció sin ningún tipo de explicación. “Ahora tenemos una mezcla de rabia, temor e indefensión, porque no sabemos lo que pueden hacer en el futuro con toda la información de la que disponen. Pensamos que debería haber herramientas que ayuden al damnificado y persiguieran este tipo de delitos, porque lo que vivimos ahora son momentos de intranquilidad”, sentencia Elena. Fin de la cita de ABC.

Es decir, estos dos tortolitos transfieren documentación confidencial y personal a un interlocutor telefónico que conocen solo por Internet para asegurar el pago del alquiler de una casa que únicamente han visto por Internet, que es un 25% más barata que el precio medio de mercado, ¡qué chollo!, y que no les han permitido acudir a ella para verla, analizarla y comprobar que lo ofertado e idílico existe de verdad. Es el mundo virtual de todos los incautos de esta sociedad conectada. ¿Qué pasará cuando se imponga la Inteligencia Artificial?

Y encima piden que les ayuden como damnificados (¿más dinero del contribuyente para tontos del bote?) “porque lo que vivimos ahora son momentos de intranquilidad”.

Lo dicho, la idiocia avanza rápida (“súper rápida” dirán los modernos).

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL