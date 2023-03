Mientras, los siete ángeles van llenando las copas

Nuestros padres podían viajar a Australia, Alaska, o China, y asistir siempre, a la celebración de una misma misa, que era la única establecida para todos los templos católicos del mundo. Con mi generación entraron las guitarras, así como la celebración de las mismas, atendiendo al idioma de cada país. A partir de aquel momento, cualquier idioma fue ´políticamente correcto´, salvo el latín, la lengua oficial de la Iglesia Católica desde hacía más de mil años, y con la que se celebraban igualitariamente todas las misas del orbe. Las mismas misas que se oficiaban cuando yo tomé la primera comunión.

Personalmente me pareció, y me sigue pareciendo, bien, dicho cambio. Lo que ya no comparto es la saña con que se persiguió, y se sigue persiguiendo, la libre celebración de las misas tradicionales y universales, en latín. A veces olvidamos que ´católico´ significa ´universal´.

Pero con la llegada del papa Francisco y su compulsivo afán de copar titulares, el tema ha ido más allá. Comenzó por introducir el ´rito congoleño´, celebrando una misa en el Vaticano, según ese ritual, el 1 de diciembre de 2019. Tras el ensayo, la segunda vez fue en Kinshasa, el 1 de febrero de 2023. Al parecer, cualquier ritual es válido para Francisco, salvo el tradicional de la misa tridentina en latín, siempre que el nuevo ritual sirva para dividir a los fieles. Creo que fue Julio César, posiblemente inspirado por el diablo, quien dijo aquello de ´divide y vencerás´.

Pero dejemos a ´Su Santidad´, (no confundir con ´Su Sanchidad´, a pesar que ambos cojean del mismo pie), que bastante liado anda el hombre, preparando el lanzamiento de su último ´trabajo´: ¡La misa amazónica! ¡Así! ¡Con un par!

Animados por este ´renovador´ espíritu ´bergogliano´, la mejicana Diócesis de San Cristóbal, en Chiapas, va a proponer al papa Francisco, incluir en las misas católicas, los ritos indígenas mayas. ´

Pero no sufran, pensando lo peor, porque no todos los ritos mayas fueron sangrientos; tan solo la mayoría, ya que que además de arrancar el corazón a las víctimas del ritual, que era lo tradicional, también existían rituales incruentos en los que se fumaba tabaco y se ingerían bebidas alcohólicas.

Mientras los siete ángeles van llenando las copas que, según el Apocalipsis, tienen que derramar sobre la Humanidad.