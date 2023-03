La izquierda antipatriótica

Leí en El Debate al periodista Luis Ventoso. ‘Intentando ser ocurrente y graciosete, el ministro de la Presidencia responde así cuando en una batería de preguntas personales lo interrogan sobre su pizza favorita: «Me gusta la cuatro quesos, porque viene a significar la pluralidad del país en un entorno único y que todos hacen que la piza sea mejor’.

Estas estúpidas ocurrencias, en este caso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no son de ahora. Tampoco son una novedad. Hagamos referencia a otra gran estupidez de la izquierda, a este respecto, y luego trataré de decir a qué se debe esta ausencia de patriotismo de la izquierda realmente existente.

Pondré un ejemplo de 2008, que muestra la estupidez y el antipatriotismo de la izquierda. El ministro de Economía del gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, publicó el artículo, España no se rompe. Decía el ex ministro de Economía, en su artículo: ‘¿Qué quiere decir exactamente esto de que España se rompe? Entiendo que la afirmación no se refiere a una ruptura política, dado que todos los partidos que han gobernado España en democracia y los que lo harán en las próximas décadas (UCD; PP y PSOE) han dado muestras suficientes de su compromiso con la unidad de España, con la Constitución de 1978 y con el Estado de las Autonomías’.

Un gran visionario este ministro socialista. Resulta que ahora, con el socialista Pedro Sánchez de presidente, tenemos un gobierno que se sostiene gracias al apoyo político de los enemigos declarados de España. ¿Por qué le apoyan? Porque los enemigos declarados de España saben que no encontrarán a otro tipejo tan impresentable como Sánchez.

¿Qué significa ‘tipejo impresentable’? Que ha cedido a las pretensiones de los enemigos declarados de España con el único objetivo de mantenerse en el sillón presidencial. O sea, esta gentuza antiespañola sabe que Sánchez carece de patriotismo español. Sólo tiene patriotismo de sillón. El suyo. O sea, trocear España ya no es problema. En vez de ‘todo por la patria’, el socialista dice, ‘todo por el sillón’.

No me detendré mucho- aunque es importante- en los millones de aborregados políticos que votan a los enemigos de España. Insistamos, una vez más. Gracias al sistema educativo/adoctrinador, con mayoría de profesores progres. Incluyo a la Universidad. De cada vez peor. No es casualidad- repitamos- que el antiguo ministro de Universidades, Castells, dijera: ‘Suspender es humillar al estudiante’. Si a esto sumamos que la izquierda fomenta la masturbación de los niños, los anima a tener relaciones sexuales, pasar curso con suspensos, botellón con preservativo y, de remate, La Sexta y otras criadas mediáticas subvencionadas, ¿qué se puede esperar?.

¿Qué puede salir de esta enorme pocilga? Masas aborregadas de progreso. ¿Qué sucede con las masas aborregadas de progreso? Que son fáciles de manipular. Gracias a la mayoría de los medios de comunicación que son, también, medios de manipulación.

Ahora imagine que un político anuncia que, si gobierna, fomentará el esfuerzo y el mérito en todos los escalones educativos. Y no se permitirá pasar curso con suspensos.

Ahora imagine a otro político que anuncia que, si gobierna, permitirá pasar curso con suspensos, mantendrá la máxima ‘suspender es humillar al estudiante’ y valorará, como el más importante mérito de los docentes, las notas que los estudiantes les pongan.

La pregunta es ¿a quién votará la mayoría? ¿Al político exigente o al progresista?

Un añadido. Uno de los políticos anuncia, si gana las elecciones, que aumentará, significativamente, el número de empleados públicos. El otro político anuncia, si gana las elecciones, que tomará todas las medidas legales necesarias para reducir el número de empleados públicos. Recordemos. España, con 47 millones de habitantes, tiene más empleados públicos y funcionarios que Alemania, con 84 millones de habitantes.

Repitamos la pregunta. ¿A quién votará la mayoría? Mi opinión es que, si se trata de una mayoría aborregada, votará al político progre. Profundizando en la crisis económica.

Para terminar, ¿qué pasa con el patriotismo? Pasan dos cosas muy diferentes si hay una mayoría aborregada, o no. Si hay una mayoría aborregada, gracias a lo anteriormente comentado, tragarán lo que les dicen la mayoría de las criadas mediáticas subvencionadas. ¿Qué les dicen? Que ser patriota español, es facha. Es franquista. Es de ultraderecha. Esto se repite, de forma parecida a lo que hacía el ministro de propaganda de Hitler, J. Goebbels. ‘Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad’. En realidad, no se convierte en una verdad. Lo que sucede es que la gente aborregada la traga como si fuera una verdad. Es lo que sucede en España. O sea, ‘este país’.

¿Es toda la izquierda antipatriótica? No. La mejor izquierda que queda en España, es patriótica. La que no manda. La que está marginada. Incluso a Joaquín Leguina le han expulsado del PSOE. Los antipatrióticos, aparte de los comunistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de ETA, son Zapatero y Sánchez. Sus socios.

Finalmente, unas muestras de amor patriótico de dos españoles de gran calidad humana y gran categoría intelectual. Que contrasta, añadamos, con la pobreza intelectual y la mezquindad moral de Zapatero, Sánchez y sus amigos separatistas, golpistas y filoetarras. Y la progresía de ‘este país’.

‘Yo soy vasco y, por eso, doblemente español’ (Miguel de Unamuno). ‘Amo tanto a España, porque la conozco’. (Gregorio Marañón). Ahora serían ultraderecha.

PD. La separatista Míriam Nogueras, antes de empezar una rueda de prensa en el Congreso, quita la bandera de España. Lo peor es que los periodistas (¿) no se han marchado de la sala. Y la presidente Batet, mirándose las uñas. Por cierto ¿qué va a decir Sánchez, aparte de felicitarla?

‘Somos la izquierda’.

Sebastián Urbina