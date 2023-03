Francia nos sigue tomando por el pito del sereno

No importa quién gobierne en Francia, este país sigue tomando a España por el pito del sereno sin tener en cuenta nuestras necesidades y las de la Unión Europea. La grandeur es la grandeur, monsieur.

Veamos ejemplos de este desprecio. Desde hace más de dos años, la policía francesa practica lo que se puede llamar devolución en frío -ojo, que no hablo de devolución en caliente- de los emigrantes que han entrado ilegalmente a España y que, ya en territorio Schengen, quieren reunirse con sus familiares en Francia, principalmente, o en algunos otros países de la Unión Europea (UE). Al Puente de Santiago, sobre el rio Bidasoa, que separa España de Francia por Irún y Hendaya, llegan furgonetas blancas conducidas por policías franceses de paisano que meten en España a los ilegales que detienen en el sur de Francia y a más de cien kilómetros de la frontera. Lo hacen con chulería, sin que la policía española lo evite y con el silencio cómplice de las ONGS que tanto protestan cuando un policía nacional devuelve a un ilegal antes siquiera de pisar suelo, pero descolgado por el lado español de las vallas de Ceuta y Melilla.

Sigamos ahora con infraestructuras necesarias para España y la UE. El gobierno galo ha retrasado conectar su TGV (Tren Gran Velocidad) con el español AVE (los independentistas vascos y el seguidismo socialistas le llaman TAV), por Irún, hasta 2042. Más allá del descomunal retraso que acumularía la culminación del corredor Atlántico de Alta Velocidad (Madrid-Vitoria-París), pese a que la UE lo considera prioritario, la cuestión es que el ministerio español de Transportes anunció en enero, tras la cumbre hispano-francesa de Barcelona, que se había cerrado un acuerdo para que las obras finalizaran en 2030. Dos días después el ejecutivo de Emmanuel Macron emitió un comunicado asegurando que no había firmado ningún compromiso con España que le obligase a tenerlo todo listo para el final de la década. Ya sabemos que Pedro Sánchez Pérez-Castejón miente más que habla, y que en esta ocasión seguro que también lo hizo para sacar pecho, pero el caso es que Francia no pone de su parte lo que Bruselas le dice que tiene que poner.

Mientras, el TGV galo, con el nombre comercial de OUIGO, sí, ese que el otro día no dejó subir a una madre con sus cuatro hijos porque “no podría cuidarlos durante el trayecto”, lleva dos años circulando por España y puede hacerlo por cualquier vía AVE. Sin embargo, Renfe no puede hacerlo por Francia porque le retrasan sistemáticamente la homologación del material y de los maquinistas. Y para más humillación, necesitará certificación para cada trayecto que quiera operar Renfe, ¿Somos o no idiotas? ¿Tan difícil es que ADIF ordene a OUIGO que se quede en cocheras aduciendo cualquier asunto técnico?

Sigamos con la conexión ferroviaria de alta velocidad del Corredor Mediterráneo, pasillo básico de la Red Transeuropea de Transporte (TEC-T) de mercancías, que enlazará España desde Algeciras con Montpellier-Beziers-Perpignan y pasará por el norte de Italia, Croacia, Eslovenia y Hungría, hasta la localidad de Záhony. En 2018, el ministro de Fomento José Luis Ábalos aseguró en Barcelona, ante un grupo de empresarios, que estaría en 2022, Pues bien, el gobierno galo acaba de publicar la declaración de utilidad pública para el tramo Montpellier-Béziers, con previsión de expropiación hasta 2038 y el definitivo Béziers-Perpignan carece aún de decreto de utilidad pública. Entre los potenciales afectados españoles muchos ya dicen que Francia no quiere que la producción española mejore competitivamente en su paso por el arco Mediterráneo. Cuando se termine el tramo español, previsto para 2025, las mercancías deberán pasar a camiones, con la consiguiente pérdida de tiempo y carestía del procedimiento.

Aquí no acaban las trabas galas. La conexión eléctrica llamada Golfo de Vizcaya, que unirá Francia con España bajo el mar y que es otra exigencia de la UE, será de 5GW y no de 10 GW. El proyecto consiste en la construcción de dos enlaces eléctricos independientes, entre Cubnezais (Francia) y Gatica (España). Tendrá unos 400 kilómetros de longitud, de los que 300 irán bajo el mar, y no estará listo hasta 2028.

Y para cerrar este continuo agravio que nos mantiene genuflexos, hay que citar el corredor H2Med para abastecer de hidrógeno verde a la UE, que conectará Portugal y España, por Barcelona, con Marsella (Francia) y el resto de Estados miembros, y que debería estar operativo en 2030. Los galos ya han empezado a poner pegas para que no sea así y duerma también el sueño de los justos. ¡Merde!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL