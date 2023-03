A propósito del ‘Santo Padre’

La verdad es que nunca como hoy fue tan fácil ser mártir por el simple hecho de ser cristiano y no ocultarlo. Para ser mártir tan solo hacía falta coger un avión…; hasta ahora. Porque hoy en día, en la progresista y enjuta ´nación de naciones´ de Pedro Sánchez, ya existe ´servicio a domicilio´; o si no que se lo pregunten a Diego Valencia, sacristán de Algeciras y primer mártir del siglo XXI en España.

Si algún día me toca la china (que sea lo que Dios quiera) y paso a engrosar la lista de mártires cristianos asesinados por dar público testimonio de su fe, y posteriormente se producen curaciones milagrosas de personas que pidieron mi intercesión, que a nadie se le ocurra solicitar que me hagan santo; porque no lo soy, nunca lo he sido, ni lo he pretendido ser; porque el único santo es Dios según la oración del ´Gloria´ que rezamos los católicos durante la misa: «…porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén».

Y es que decir que una curación milagrosa se produce porque alguien le reza al santo de su devoción para que interceda por él ante Dios, es lo mismo que decir que para que un padre ayude a levantarse a su hijo caído, hace falta la intercesión de una tercera persona.

DIOS NO NECESITA DE NADIE, PARA NADA.

Dios es Padre de todos y así nos lo reveló su Hijo Jesucristo. Si Dios necesitase de intermediarios para conocer los problemas y angustias que afligen a sus hijos, no sería Dios, porque Dios no necesita de nadie para nada. Y si para pedir ayuda y socorro al Padre necesitáramos de intermediarios que intercedieran por nosotros, no sería un padre, sino un sátrapa, con una corte de funcionarios a su servicio.

Seguimos teniendo una visión antropomórfica de Dios, atribuyéndole limitaciones como si de un vulgar reyezuelo se tratara.

SOBR LOS SANTOS Y LA SANTIDAD.

Y si hablamos, no ya de ´santidad´, sino tan solo de ´bondad´, Jesucristo nos lo deja bien claro en el Evangelio [Lucas 18:18-27]: «Un hombre importante le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: « ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios». Pues si solo Dios es ´bueno´, qué decir de ´santo´, porque ´bueno´ está por debajo de ´santo´, creo yo… Aunque claro, ´doctores tiene la Iglesia´, y siguiendo las leyes no escritas del solidario espíritu corporativista, entre ellos, al igual que los bomberos, ´no se pisan la manguera´.

Y ya pestos, qué decir del llamado ´SANTO PADRE´ FRANCISCO, es algo parecido a lo de ´Santillana del Mar´ que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar), en claro desprecio a las palabras de Jesucristo en el Evangelio [Mateo, 23:9]: «…NI LLAMÉIS A NADIE «PADRE» VUESTRO EN LA TIERRA, PORQUE UNO SOLO ES VUESTRO PADRE: EL DEL CIELO».

El Evangelio de Jesús lo dejó bien claro; luego llegaría la espesa doctrina de los ´doctores de la Iglesia´, y con ella toda una legión de santos a los que encomendarse, según oficios y profesiones, a imagen y semejanza de los antiguos dioses paganos, pero multiplicado por x.

Mañana seguiré con el tema, enumerando de entre los 7.000 santos que figuran en el Santoral Católico, los 164 santos patronos por oficios y profesiones, a imagen y semejanza de los llamados ´dioses menores´ de la mitología griega y romana.