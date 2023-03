¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?

“A Lucio Catilina ya desde la adolescencia, le resultaron gratas las guerras civiles, las matanzas, las rapiñas, las discordias ciudadanas, y en ellas tuvo ocupada su juventud… Su espíritu era temerario, pérfido, veleidoso, simulador y disimulador de lo que le apetecía… Su espíritu insaciable siempre deseaba cosas desmedidas, increíbles, fuera de su alcance… A este hombre, DESPUÉS DE LA DICTADURA DE SILA LE HABÍA ASALTADO UN DESEO IRREPRIMIBLE DE HACERSE DUEÑO DEL ESTADO Y NO TENÍA ESCRÚPULOS SOBRE LOS MEDIOS CON LOS QUE LO CONSEGUIRÍA CON TAL DE PROCURARSE EL PODER… Su color era pálido, su mirada repulsiva, su andar unas veces rápido y otras parsimonioso; en su aspecto y en su rostro se evidenciaba inequívocamente la locura…”

Así se despachaba Gayo Salustio Crispo, uno de los más importantes historiadores romanos del siglo I a. C., (en clara competencia con lo expresado por Cicerón en sus ´Catilinarias´), a la hora de denunciar a aquel felón llamado Catilina.

Lo cierto es que Catilina no hubiese logrado un lugar en los libros de Historia, de no ser por lo que de él escribieron sus contemporáneos más insignes.

A veces me pregunto si no deberíamos dejar de escribir sobre nuestro ´sátrapa´ particular (un macilento Catilina pasado por rayos UVA), ya que con nuestras firmas lo que posiblemente estemos haciendo es inmortalizar el nombre del felón para la posteridad, a semejanza con lo conseguido por Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, que colocaron el nombre de Judas Iscariote en los ´anales´ de la Humanidad.