En mi opinión, para poder comprender, sin perecer en el intento, el ´brindis al Sol´ que supone el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA del 78, cuando dice que “LOS ESPAÑOLES SON IGUALES ANTE LA LEY, SIN QUE PUEDA PREVALECER DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE NACIMIENTO, RAZA, SEXO, RELIGIÓN, OPINIÓN O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL”, tras compararlo con la realidad vigente en la España actual, habría que recordar la demoledora frase que arrojó un presidente de gobierno en el Congreso de los Diputados, que más o menos decía: ´Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos´.

En otras palabras, cuando hablamos de Reglamento, entiéndase como ´la letra pequeña´ que desarrolla las leyes, que en ocasiones cumplen a rajatabla con el dicho ´dónde dije digo, digo Diego´, pasándose por el forro de los cojones el espíritu inicial de una ley.

Dada ´la piel fina´ que tienen los abducidos por la Agenda 2030, no voy a enumerar los casos concretos en los que como persona blanca de género masculino, heterosexual, cristiana, y casi omnívora, me siento discriminado. No es muy complicado de entender, y el que no lo entienda es porque no quiere, o intelectualmente, no llega.

Con arreglo a la legislación actual, un hombre puede cambiar legalmente de género, con todas las ventajas que ello le puede reportar, sin tener para ello que demostrar, o justificar, nada de nada. Simplemente ir al lugar correspondiente y dejar constancia, tal como hizo el ´youtuber´, compositor y cantante, INOCENTE DUKE, para ´vacunarse´ de posibles querellas, por grabar junto a LOS MECONIOS el vídeo ´CARADURA´. Por supuesto el maquillaje y ´look´ de Inocente Duke en el spot es puro cachondeo, amén de una buena ración de justicia poética. Puro pitorreo y burla hacia los responsables de este ´mercado persa lila´, en que han convertido a España…, o, más bien, lo que queda de ella.