Y si tiempo es todo lo que me queda

Quisiera comenzar este escrito, solidarizándome con el profesor Tamames sobre el valor del tiempo. Y ello tal vez sea porque aún sin haber alcanzado los años del ´viejo´ catedrático, ya he enfilado la recta final de la vida. Un momento el que, tal vez por quedar menos tiempo, te haces más selectivo a la hora de elegir en qué lo empleas.

Suelo escribir sobre cosas y personajes, que no solo no me gustan, sino que encima me ahogan el alma; así que llegan días en los que necesito un respiro; liberarme y desconectar de todo; y hoy es uno de ellos.

Apenas han pasado dos días del ´Día del Padre´, o ´El día de las personas especiales´, como dicen aquellos que nunca llegaron a averiguar quién fue.

Yo sí que sé quién fue mi padre; así que hoy, rompiendo la inercia de estos los últimos años, en los que cada 19 de marzo me he visto, demasiado, como padre y abuelo, olvidando que también sigo siendo hijo, aunque mi padre ya no esté… Así que hoy deseo decirte, papá, a través de una canción, todo lo que por vergüenza, entonces no te supe expresar: