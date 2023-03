Leí un artículo de Frank Furedi, titulado ‘Masculinidad tóxica: el proyecto de deshumanizar a los hombres’. Voy a comentar algunos aspectos, que me parecen suficientemente relevantes para ser tratados.

En este mismo mes de marzo, una maestra- no recuerdo el lugar, pero era en España- decía a sus alumnos que no había que celebrar el ‘día del padre’. Mejor celebrar el ‘día de la persona especial’, que puede ser el tío Jaime, o cualquier otro miembro de la familia. Gato incluido. Esto forma parte- lo sepa, o no, la maestra en cuestión-, de un proyecto, plan, o algo parecido, que trata de minusvalorar, despreciar, deshumanizar a los hombres. Repito, a ‘los hombres’. Pero ella no es la única imbécil. Incluso se apuntan colegios católicos.

Una de las fuentes tóxicas que vomita odio contra ‘los hombres’, proviene del feminismo realmente existente, con la despreciable cobardía del resto. ¡Calla, que no digan que somos machistas! Este movimiento (o como se llame) feminista, es el que dijo, en la famosa manifestación en Madrid (y en otras muchas ciudades españolas), cuando la pandemia- Covid 19- ya estaba en todos sitios: ‘El machismo mata más que el coronavirus’. No han pedido perdón por esta asquerosa mentira.

Es el mismo ‘movimiento’ que está feliz, porque la ley de Violencia de Género de 28/diciembre de 2004, eliminó la presunción de inocencia para los hombres. Recuérdese que los asesinos y los terroristas tienen presunción de inocencia.

Es el mismo ‘movimiento’ que repite, a grito pelado, que ‘los hombres’ son verdugos y ‘las mujeres’ víctimas.

Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que equis (incluye a las mujeres) visitó Budapest. Estuvo una semana. Le robaron la cartera. De vuelta a España, contó a sus amigos y conocidos que ‘Budapest es muy bonito, pero está lleno de ladrones. ¡Id con mucho cuidado!

Este turista, es un gilipollas. De la misma manera que son gilipollas los miembros y miembras de este ‘movimiento’ feminista progresista, que generaliza insultos contra ‘los hombres’. En un detalle de sofisticada inteligencia, la señora Angela Rodriguez ‘Pam’, dijo que ‘los españoles son bastante violadores’. ¡Impresiona tanta moderación!

Cambiemos de tercio. Yo prefiero ir a contracorriente. No por capricho, o porque sea guay. Simplemente, he elegido mi camino, como los demás eligen el suyo. Pero procuro que mi ‘ir a contracorriente’, esté justificado. Por eso critico que la masculinidad sea tóxica, en unos momentos en los que la moda imperante (progresista) dice lo contrario. Nada más.

Se ha puesto de moda la ‘toxicidad’. Tan es así, que, en 2018, la palabra «tóxico» fue designada por el Oxford English Dictionary como palabra del año. Pero, aunque se haya generalizado la aplicación de ’toxicidad’ (incluyendo familias, amigos, conocidos, relaciones amorosas, relaciones laborales, etcétera) destaca por encima de todo la toxicidad referida a ‘’los hombres’. De ahí que la ‘masculinidad tóxica’, fuera expresión utilizada por el conocido ‘movimiento’ norteamericano Me Too, y por todas las feministas que se precien. Incluyendo a los feministos, los primeros en avergonzarse de ser hombres.

Como dice F. Furedi: ‘Una revisión de la literatura académica sobre la masculinidad… Es difícil encontrar estudios que traten la masculinidad de forma neutral, y no es sorprendente que los lectores concluyan que, como mínimo, los hombres son moralmente inferiores a las mujeres’.

Lo que confirma, una vez más, que (aparte de los que tienen la desgracia de no alcanzar los niveles standard, por muy diversos motivos) el fanatismo facilita y fomenta la estupidez. Pondré un ejemplo. Estoy convencido de que Pablo Iglesias (al que no conozco, ni me apetece conocer) es inteligente. Entonces ¿por qué dice melonadas impresentables?

‘No hay normalidad política y democrática en España’, comparando la situación del opositor Alexéi Navalny -encarcelado en Rusia tras ser envenenado- con la de los políticos del procés.

Tanto si ha dicho una estupidez, como si ha dicho una asquerosa mentira- a sabiendas-, no es porque no alcance los niveles standard. Es inteligente, pero el fanatismo comunista (en este caso) le empuja a decir estupideces y/o asquerosas mentiras.

Dice F. Furedi: ‘En su libro Hombres (blancos) cabreados (Angry White Men), el sociólogo estadounidense Michael Kimmel asocia la masculinidad -especialmente la exhibida por los hombres blancos- como un marcador del comportamiento racista y de extrema derecha’.

No conozco a este sociólogo, Michael Kimmel, pero doy por supuesto que es una persona inteligente. Pero como Pablo Iglesias, dice idioteces. También por fanatismo progre.

Otro ejemplo, pero esta vez, termino.

Dice F. Furedi: ‘Es importante señalar que no sólo se menosprecia a los hombres, sino también los valores asociados a ellos … Pero estos discursos son también intensamente hostiles a virtudes como la valentía, la asunción de riesgos, el autocontrol y el estoicismo. Estos valores, antaño celebrados, son tratados ahora como patologías’.

Ya me gustaría a mí tener- de manera potente- estos valores antes citados. Pero ejerzo, al menos, uno de ellos, el autocontrol. He sido suave, comparado con las ganas que tengo de decir cuatro gordas… Seguro que esto debe ser un síntoma de ‘masculinidad tóxica’. Estoy preocupadísimo.

Última hora. Grandes mentiras de las feministas odiadoras.

España registra menos violaciones que la UE y es el país más seguro para ser mujer. Según Eurostat, España registra 23 denuncias por cada 100.000 habitantes, 17 puntos por debajo de la media europea (40)

Otra peligrosa idiota, Greta Thunberg: ‘Los hombres heteros de mediana edad, son inadecuados para el clima’.

Sebastián Urbina