La demagogia rufianesca

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha recordado a Ramón Tamames los antecedentes de algunos diputados y miembros de Vox durante el debate de la moción de censura.

“Uno de los firmantes es Juan José Aizcorbe, diputado por Barcelona. En el 82 fue miembro de Fuerza Nueva y en el 89, de Democracia Nacional. Diputado. ¿Qué tiene esto de antifranquista, de anticonstitucionalista? Juan Carlos Segura, en el 80, miembro del Frente Nacional; en el 81, detenido por lanzar un cóctel molotov a una sede de la UCD y en el 82, por quemar una estatua del rey”, ha repasado el diputado’. (ElDiario.es)

Sería demasiado extenso referirme a todos los aspectos de la demagógica intervención del diputado Rufián. Así que comentaré unos pocos detalles de su intervención.

Se ha referido a los 52 diputados de Vox como ‘ultras’. En España, aquí y ahora, que un golpista catalanista antiespañol, llame ‘ultras’ a los diputados de Vox, significa ‘que les llama fascistas’. Muestra la ignorancia, la arrogancia y la mala fe de los verdaderos fascistas. Gran parte de la izquierda fundamenta su argumentario en llamar ‘facha’ y ‘ultra’ al que les critica. De ahí que la izquierda, en general, no destaque por su inteligencia y brillantez. A fuerza de decir simplezas, rebajan su nivel. Y si ya venía rebajado…

Por eso el intelectual francés Alain Finkielkraut, dijo: ‘La izquierda ya no tiene ideas, sólo enemigos’. Lo que es aplicable, no solamente a Francia, también a España. Perdón, ‘este país’.

Si la izquierda, en general, destaca por su demagogia y distorsiones de la realidad (basta comprobar las grandes y repetidas mentiras del presidente Sánchez), los separatistas antiespañoles, no le andan a la zaga, como es el caso de su socio, el golpista Rufián.

Pero, antes, digamos algo del pasado. Rufián ha dicho que varios diputados de Vox habían sido falangistas y otras cosas vergonzosas.

‘Vamos a desenmascarar a los ‘progres’, aquellos que acusan a los demás de franquistas pero que vivieron de «Papá» Franco toda su vida y que después de la muerte del dictador se reconvirtieron al socialismo y a la progresía…y a la hipocresía; Lean y disfruten: José Antonio Griñán; José Bono, Sonsoles Espinosa, Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano Fernández Bermejo, Manuel Marín, Cristina Almeida, Manolo Chaves, Leire Pajín y un largo etcétera. (Verdades Ofenden.)

Lo que me interesa no es el conocido ‘y tú, más’. La idea es mostrar que hay ‘pasado’, para todos los gustos, y que es miserable acusar a alguien de que ha sido falangista en el pasado, cuando- en la actualidad- defiende la democracia. Esta actitud, intransigente e inquisidora, desprecia la capacidad que tienen las personas para cambiar. Muestra la mezquindad de encasillar a alguien, en un pasado en el que ya no se reconoce.

Dejaré aparte, la increíble desvergüenza rufianesca, de negar que en Cataluña haya persecución contra la lengua española y contra los que hablan esta lengua. Sólo un sinvergüenza puede mentir así.

‘Denuncian ante Bruselas la vulneración de «derechos fundamentales» en las universidades catalanas’. (El Debate.)

Unas palabras de alguien que conoce a fondo este problema, Antonio Robles: ‘Lo decía con exactitud el director de elcatalan.es, Sergio Fidalgo, con un zasca monumental a Oriol Junqueras: ”¿El fascismo entrará en el Parlament? No, ya está en él”. Lo representan los secesionistas… en el Parlament violaron todas las normas democráticas posibles y el reglamento de la cámara para amordazar a la oposición. Que es lo que hacen los fascistas’. (LD)

No seguiré tratando de justificar la persecución de la lengua española en Cataluña y de lo que queda de España. Hay que ser un catalanista, o un sinvergüenza, para negarlo. La Defensora del Pueblo en Cataluña no ve «necesario» fijar el 25% de español en clase’. (Voz Populi)

El profesor Caja, en su libro ‘La raza catalana’, muestra que el racismo catalanista ha mutado en ‘supremacismo’. O sea, se creen superiores. Pero el núcleo de la doctrina catalanista es la doctrina de la raza, dice Caja. La izquierda y los exquisitos, mirando para otro lado.

¿Quién es ERC? ‘Así comenzó la férrea complicidad, la íntima simbiosis entre la izquierda española y los separatistas. Juntos dieron el golpe de octubre de 1934 (PSOE y ERC). Juntos se presentaron a las elecciones de febrero de 1936. Juntos indultaron a los golpistas. Juntos lucharon en la guerra civil. Juntos compartieron exilio. Juntos organizaron en 1971 la Assemblea de Catalunya. Juntos se presentaron a las primeras elecciones democráticas de 1977 en la candidatura unitaria al Senado Entesa dels Catalans. Juntos han gobernado durante décadas. Juntos han construido el régimen totalitario que asfixia Cataluña. Y juntos pretenden acabar con la Constitución de 1978 y la Monarquía’. (Jesús Laínz. ‘Hemos retrocedido un siglo’.)

Los que aplaudieron la intervención de Rufián, en el Parlamento, o son chulos golpistas, como él, o no se enteran de nada. Lo que no significa que Vox no cometa errores. Como todos. Sería estúpido negarlo.

¡El golpista Rufián -socio de Sánchez- dando lecciones de democracia en el Parlamento! ¡Qué ridículo esperpento!