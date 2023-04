Hay que ser valiente, pero que muy valiente, para renunciar a los oropeles del establishment corrupto independentista “porque te das cuenta de que estás en el lado equivocado” de la historia y pasar a defender con ahínco que eres catalana, española y constitucionalista.

Es lo que hizo un día de septiembre de 2012 Eva Parera i Escrichs porque “con el nacionalismo no se puede contemporizar: o se le vence o lo acaba destruyendo todo. El nacionalismo catalán carece por completo de base objetiva en la que sustentar su reclamación, crea problemas inexistentes e intenta resolver lo que no precisa solución alguna”. Y con esta misma rotundidad, sin rodeos ni frases anfibológicas, la audaz Eva Parera, presidenta de Valents y de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, está convencida de que en 2024 habrá en Cataluña un nuevo golpe de Estado de los independentistas, espoleados por la supresión del delito de sedición que ha aceptado y aprobado Pedro Sánchez Pérez-Castejón, “una de las páginas negras de la historia de España”, y si quien gobierna ya no es el conglomerado Frankenstein.

Fue su afirmación más repetida durante la presentación en Madrid de su libro Un viaje para valientes, una historia personal y política contra el relato populista del independentismo, editado por Deusto y prologado por otro bizarro catalanista, español y constitucionalista: Francesc de Carreras Serra, quien destacó que la obra de Parera es una biografía de quien, “en pocos años y desde una posición catalanista moderada (dos veces senadora designada por el Parlamento de Cataluña, miembro de la Mesa del Senado y portavoz adjunta del grupo catalán de Convergencia y Unió en la Cámara Alta) decide cruzar a la otra orilla. Tras contemplar los acontecimientos que se suceden en Cataluña a partir de septiembre de 2012, se da cuenta de que estaba en el lado equivocado, de que debía salirse del marco mental nacionalista y contribuir a una Cataluña políticamente sensata y económicamente próspera”.

Parera, licenciada en derecho, prendada de la política y que ya sabe lo que es ser señalada como botiflera por no seguir al rebaño, criticó los indultos a los independentistas condenados por el golpe de Estado, censuró los populismos que asolan Cataluña y declaró que los constitucionalistas han sido abandonados dos veces en esa tierra: por Ciudadanos, tras su espantada a someterse a la sesión de investidura tras ganar las elecciones catalanas en diciembre de 2017 (37 diputados) con 1.100.000 votos, y por el PSC, último vencedor de las regionales de 2021, que les traiciona pactando con los independentistas y promoviendo una consulta unilateral sobre la independencia. Y es a esa mayoría que no es independentista, que se siente tan catalana como española y constitucionalista, que pretende que nadie más tenga que “aprender a callar” en Cataluña y que denuncia la gran estafa que ha sido el procés, pensado para expulsar en lugar de integrar; para adoctrinar a los jóvenes en la conversión política y separar a Cataluña del resto de España; que clasifica en dos categorías: los privilegiados independentistas y los inadaptados “colonos”, a la que el partido Valents se dirige para “defender los derechos e intereses de la gran mayoría de los catalanes que se sienten catalanes y españoles. Sólo responderemos ante ellos. No nos iremos de Cataluña. No los abandonaremos. Queremos dar la voz a miles de catalanes hoy por hoy invisibles…Lucharemos por ellos y no mercadearemos con su voto”. Y entre estos miles de votantes están también los heroicos Antonio Robles y Sergio Fidalgo, promotores del contundente y valioso manifiesto Los catalanes SÍ tenemos Rey.

¡Ánimo, gracias, mucha suerte y todo nuestro apoyo! Y como enumeró Cayetana Álvarez de Toledo: presencia, prestigio, presupuesto y poder. Las cuatro P para que el constitucionalismo venza en Cataluña.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL