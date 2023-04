Identidad e identidades

El señor Tamames quiso dejar claras sus discrepancias con algunos de los puntos más polémicos del programa ideológico de Vox, pero tanto en las entrevistas previas a la moción como durante su actuación en la misma, reveló su profunda afinidad con el nacionalismo más burdo y chabacano del partido que le proponía. (El nuevo templo de las identidades/Andreu Jaume).

Tenemos varias posibilidades. Una, es que las identidades -todas ellas- sean ‘burdas y chabacanas’. La otra, que unas lo sean, y otras, no.

Rescato un libro de juventud, o casi: ‘Ética y Derechos Humanos’ de Carlos S. Nino: ‘Derek Parfit defiende un punto de vista ‘complejo’ acerca de la identidad personal, de acuerdo al cual ésta no es una cuestión de ‘todo o nada’ sino de grado; por ejemplo, la conexidad entre recuerdos, intenciones, rasgos de carácter, etc, que según este enfoque debe preservarse para que se mantenga la identidad de una persona que con el tiempo suele irse atenuando y diluyendo gradualmente, de modo que puede tener sentido hablar de diferentes ‘yoes’ en la vida de un hombre’.

Supongamos que no descalificamos a Parfit como fascista, y asumimos que lo que dice es aceptable. Si así fuera, podríamos dar otro paso. Millones de personas (españolas, con perdón) tienen recuerdos, intenciones, rasgos de carácter, etcétera, que, conjuntamente podrían configurar una identidad. En este caso, una identidad grosera y de mal gusto. Pero estas personas que sostienen esta deplorable identidad, tienen -a lo largo de su vida- diferentes ‘yoes’, de modo que no necesariamente piensan siempre lo mismo. Habría diversos matices e intensidades. Algo que la ‘Memoria Democrática (que es antidemocrática) del gobierno socialista de Sánchez, quiere eliminar.

Debemos exceptuar de esta tropa identitaria de mal gusto, a los antiespañoles, más o menos declarados. Separatistas, golpistas, podemitas, exquisitos varios, etcétera. Ellos también tienen recuerdos, intenciones, rasgos de carácter, etcétera, pero son diferentes. No configuran ninguna identidad grupal, porque son seres libres, autónomos e ilustrados. O bien, configuran una identidad que no es -como la española- burda y chabacana.

Pondré un ejemplo. La grosera identidad española, transfirió las competencias educativas a diversas comunidades autónomas. ¿Qué se ha hecho? Se ha marginado y despreciado a la lengua española y a los castellanohablantes.

¿Qué hizo la identidad catalana, o el nacionalismo chabacano catalanista, con perdón? Lo que sigue.

‘¿Se imaginan que un Tribunal de Justicia alemán sentenciara que las horas oficiales destinadas a la asignatura alemana habrían de cumplirse al completo y las autoridades de Baviera desobedecieran dicha sentencia? Yo tampoco, pero en Cataluña el Gobierno de la Generalitat lo hace por sistema cuando se trata de excluir la lengua castellana de la escuela’. (Antonio Robles/LD)

Siempre queda el recurso de que esta desobediencia catalanista sea un acto de sana rebeldía frente a la indigna opresión españolista.

La identidad española o el patriotismo español (erróneamente calificados de nacionalismo burdo y chabacano, ya que es típico de la izquierda rechazar la distinción entre patriotismo y nacionalismo identitario) han permitido que los separatistas catalanistas -no hablaremos de los vascos- desprecien y marginen la lengua española- y a los castellanohablantes- e incumplan sentencias judiciales firmes.

Esto no se hubiera permitido en cualquier país democrático europeo. Aquí hay mucho acomplejado y exquisito (vulgo, gilipollas) que hacen el caldo gordo a los antiespañoles. Hubiera bastado que PSOE y PP se pusieran de acuerdo para evitar estos comportamientos antidemocráticos. No lo hicieron. ¿Es esta la ‘buena’ identidad española? ¿Permitir que los separatistas violen gratis las leyes?

Otro ejemplo intolerable. Veamos, ‘Adoctrinamiento ideológico en los libros de la asignatura de “Historia de España” de 2º de Bachillerato, utilizados en Cataluña de 2016 a 2022, Berta Romera, Carlos Conde, Francisco Oya, Roberto Muñoz, Román Langosto, Vera Cruz Miranda. Para entender mejor esta pocilga, sugiero leer a Antonio Robles. El nacionalismo de Vox no habría permitido esta violación de la legalidad democrática, si gobernara. O sea, el nacionalismo burdo y chabacano. En cambio, los que tienen socios antiespañoles y los meapilas centrados, representarían al ‘buen’ nacionalismo español. ¡Qué preocupante idiotez!

Terminemos. O todas las identidades que hay en España son ‘malas’, o solamente lo es la identidad ‘española’ de Vox. No la de PP y PSOE, que se han bajado los pantalones durante décadas. He leído los estatutos de Vox, y no he visto ningún ‘nacionalismo burdo y chabacano’. Y ningún rechazo a los Derechos Humanos. Pero puede que yo sea como ellos y no me dé cuenta. Por algo leí ‘Madre patria’ de Marcelo Gullo, y me enorgullecí de lo leído. Y sin arrepentirme de nada. Terrible.

Parece que los peligros no vienen de los que dieron un golpe de Estado- y anuncian públicamente su repetición- y son socios del presidente Sánchez. O los socios comunistas. O la rendición del gobierno ante los Bilduetarras. Todos enemigos declarados de España. Pero Alfonso Guerra alerta: ‘El separatismo puede llevar a la desaparición del Estado’. Y añade que Podemos puede «conducirnos al totalitarismo». ¿Se habrá afiliado a Vox?