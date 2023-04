Camino de la dictadura global

Los gobiernos y los líderes globalistas están presionando para convertir una de las agencias de las Naciones Unidas, en un poder que nos ponga firmes a todos, cara a la pared…; o al ´paredón´, el que rechiste.

En su última intentona pretenden otorgar a ´su´ Organización Mundial de la Salud (OMS), poderes especiales para regir el nuevo plan internacional de respuesta a pandemias. Y ello, por supuesto, sin haber sido votado por nadie, sin rendición de cuentas y, por supuesto, sin control judicial alguno.

Y sí; estamos hablando de la OMS; de esa misma organización supranacional que tras la retirada de fondos para su mantenimiento, por parte del EEUU de Tramp, fue financiada por la Fundación de Bill y Melinda Gates (Microsoft), los cuales, junto a la China Comunista, al parecer se convirtieron en los principales financiadores de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

Pues bien, esta ´banda´ quiere aprobar un «TRATADO SOBRE PANDEMIAS», con la escusa de «mejorar la llamada prevención, preparación y respuesta» a futuras pandemias. Un tratado de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos de aquellos países cuyos gobiernos se adhieran a dicho tratado globalista.

Este tratado establecería una ley común para luchar contra futuras epidemias, erosionando la sagrada soberanía de las naciones, así como los derechos constitucionales de las mismas, al someter y obligar a los ciudadanos de aquellos países cuyos gobiernos se adhieran a dicho tratado internacional.

O sea, que aquí lo tenemos claro, sabiendo que la decisión depende de quién todos sabemos: ¿Dónde hay que firmar para salir en la foto? ¡Pues eso!

El tema va rápido y muy en serio; parece ser que tienen prisa. La reunión de representantes de la OMS para la puesta en marcha de esta ´cacicada globalista´, comenzó hace dos días. ¡Literalmente!

Campos de concentración para infectados; confinamientos domiciliarios forzosos; controles armados en cada esquina; uniformados en los telediarios; y un largo etc. de recortes de derechos civiles y constitucionales, bien podrían ser una pequeña muestra de lo que presuntamente nos podría esperar. Los sátrapas se están poniendo ´calientes´ tan solo de pensarlo.

Hoy he firmado, (por firmar que no quede), para pedir al Gobierno que no se adhiera a dicho tratado. La recogida de firmas está organizada por el insobornable Ignacio Arsuaga, de HazteOir.org.

Cuando Pedro Sánchez reciba los miles de firmas, a lo mejor hace caso y renuncia a adheridnos al tratado y a hacerse la foto con Biden, Bill Gates, y Xi Jinping… Sí; y a lo mejor, los burros vuelan… Bueno, quiero decir vuelan por sí solos, no subidos en un avión.

La verdad es que nunca me he planteado cambiar de género, aunque, últimamente, sí de sistema solar.