Sobre la ‘brillantez’ del argumentario ateo

Existen varias frases del ateísmo militante, para demostrar la no existencia de Dios basándose en la no existencia de Supermán.

Pues bien, no seré yo quien entre a desmenuzar y desmontar dicho argumento, ya que bajo ningún concepto deseo que caigan sobre mí todos los ´fasci-algoritmos´ del KGB monclovita, Tigelino y sus uniformados.

Así pues, hoy tan solo voy a centrarme en dos frases de las que causan furor, en determinados antros de Internet.

La primera de ellas es una que, ilustrando una tierna imagen en la que aparecen un grupo de bebés gateando, afirma rimbombantemente: “TODOS LOS NIÑOS NACEN ATEOS”.

Lo cierto es que los niños no nacen ateos, en el sentido coloquial y filosófico del término, sino que simplemente desconocen la existencia de Dios, de la misma manera que no saben para qué sirve un orinal, o que existe la Torre Eiffel.

Pero seamos generosos y demos por válida la artera frase que afirma dogmáticamente que “TODOS LOS NIÑOS NACEN ATEOS”; aunque claro, por esa falaz regla de tres, podríamos afirmar que: “TODOS LOS CHIMPANCÉS NACEN ATEOS, CRECEN ATEOS, Y MUEREN ATEOS”.

La segunda de las frases, estampada sobre una imagen de Darwin, reza lo siguiente: “LO QUE NO VES CON TUS OJOS, NO LO INVENTES CON TU BOCA”.

¡Acojonante! Este ´apabullante y científico argumento´, da a entender -tácitamente- que todo aquello que no es apreciable por los sentidos humanos [tacto, gusto, olfato, y vista], no existe; este sería el caso de Dios… o, por qué no, también del monóxido de carbono; ese gas inodoro, incoloro, insípido e indoloro, cuya inhalación prolongada, produce la muerte.

Por hoy ya va bien. No es mi deseo amargarle el día a más de uno, una, y ´une´.