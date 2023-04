Sobre la generosidad

Hemos llegado al absurdo en el que un ateo, voluntario de una ONG humanitaria, puede llevar una vida más acorde con la doctrina de JESUCRISTO, que muchos católicos de misa diaria, que hacen puntos para el premio eterno, y en el que todos sus actos, incluidas las limosnas, pueden obedecer al negocio de recibir ´el ciento por uno´ que promete el Evangelio, mientras que el ateo voluntario, que los hay, no espera nada… Bueno, salvo aquellos, ´turistas sin fronteras´ que más que ayudar, lo que buscan es viajar gratis total y, a lo mejor, hasta ´ligar´.

Bien; pero; dejando a un lado las excepciones, tanto honrosas como deshonrosas, y basándonos tan solo en los fríos datos, vemos que, según el ´MARKET TRACKER REPORT´, basándose en las cifras de la “CHARITIES AID FOUNDATION” (fundación aconfesional e independiente), a la hora de ser solidarios con los más desfavorecidos, los creyentes son el doble de generosos que los ateos, con la salvedad de que así como los ateos, sectariamente, solo daban su contado dinero a instituciones no religiosas, los creyentes lo hacían indistintamente, hasta el punto de que el 69 por ciento de los creyentes lo habían donado a instituciones no religiosas.

Obviamente si estos creyentes se hubiesen movido para hacer ´méritos´ en el Más Allá, con arreglo a lo que predica la religión, su dinero lo hubiesen donado a instituciones benéficas de sus propias iglesias… O no, ya que si volvemos a aquello de recibir ´el ciento por uno´ que promete el Evangelio, en dicha promesa no se condiciona a la religiosidad, o no, del destinatario-beneficiario, de la caridad cristiana.

Así pues, nos quedamos con la duda sobre cuál es realmente el porcentaje de limosnas ´desinteresadas´, sobre el total de lo que se recauda, tanto de creyentes como de ateos.

Y perdón por el lío, pero Jesucristo dijo que ´la verdad os hará libres´, y eso es lo único que busco yo, la verdad; sin apasionamiento, ni cegarme con la venda de los sectarismos, religiosos o no.

Mención aparte merece la ´generosidad y dadivosidad a granel´ de los sátrapas en pre-elecciones, porque, amén del puerco y descarado interés que trasluce, para más inri no lo hacen con su dinero, sino con el nuestro.