El problema de hacerte viejo es que los ´déjà vu´ (esto ya lo he vivido antes) se comienzan a repetir de tal manera que, por mal conocidos, comienzan a cansar.

Porque si se tratase de experiencias maravillosas, uno jamás se cansaría de revivirlas; pero no. La repetición y su ´déjà vu´ suelen ser reposiciones de las peores escenas de nuestra vida, afectando a la carencia de ese trío folclórico llamado ´salud, dinero, y amor´; ese trío que unidos en positivo, sería algo parecido a esa utopía llamada felicidad terrenal. Pero no.

Son siempre las mismas puñeteras historias, repetidas cíclicamente, que intentan aparentar una novedad que hace tiempo perdieron; como si por turnarse, disfrazarse, y cambiar de actores, a la hora de amargarnos la existencia, no pudiésemos reconocer a esas viejas compañeras de viaje que cual gripe estacional se dedican a recordarnos periódicamente nuestra peor condición humana, así como que esto es un cutre purgatorio con ínfulas de paraíso. Aunque -eso sí- de vez en cuando se nos dé un respiro y ´ratitos´ de recreo, para evitar así que nos fuguemos del internado lanzándonos por la ventana al vacío, antes de concluir este curso de aprendizaje llamado vida. De ahí la sabia frase “Dios aprieta pero no ahoga”.

La verdad es que si no fuera por Dios, hace ya mucho tiempo que lo hubiese enviado todo a hacer puñetas. Porque si tras la vida no hay nada, ¡qué pasa! ¿Hay algo más agradable que ese momento de la siesta en que perdemos la consciencia y ya no sentimos nada? Y si es así, ¿para qué pelear por seguir sufriendo?

Pero para suerte de unos y desgracia de otros, hay otra vida tras esta. Que sea de paz y felicidad plena, o de oscuridad, soledad forzada, ansiedad y sufrimiento, solo depende de nosotros y de lo que hagamos aquí y ahora.

Como muy bien definió Santa Teresa de Jesús, “la vida es una mala noche, en una mala posada”. Así que lo mejor es tomárselo con paciencia e intentar hacerse amigo del ´Posadero´, a ver si por lo menos nos cambia a una suite; (anímicamente hablando, claro).

Pero en suite o en un cuartucho, lo que nadie nos librará es de seguir viendo corretear las cucarachas.