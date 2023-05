La otra memoria olvidada

Hoy iba a hablar de aquel lejano y glorioso 2 de mayo de 1808, que la fecha bien lo merece. Sin embargo me he decantado por rescatar el artículo que publiqué hace ahora -más o menos- tres años, concretamente el 28 de abril de 2020; porque es bueno recordar; porque es saludable no olvidar.

“EL DOS DE MAYO”

Hace un rato he intentado escuchar la ´homilía´ del ´padre Sánchez´ en Tve1. De verdad que lo he intentado. Pero lo cierto es que, a pesar de haber tenido la precaución de tomar una buena dosis de ´Primperan´ y otros anti vomitivos para las nauseas, he tenido que apagar el televisor antes que me salieran por las narices hasta los calostros que mamé de lactante.

No obstante, como un servidor es persona que le gusta estar bien informada, me he quedado intranquilo, así que he entrado en Internet para dar un repaso a los titulares de las últimas noticias, y ahí es cuando me he enterado de que presuntamente A PARTIR DEL 2 DE MAYO SE VA A PODER SALIR DE CASA PARA CORRER POR LA CALLE.

Esta noticia -confieso- me ha preocupado e inquietado mucho, ya que la misma no aclaraba si el salir de casa y correr por la calle, iba a ser obligatorio; cosa que no me extrañaría visto los tics autoritarios que se gasta últimamente el régimen sanchista.

Y es que la noticia no aclaraba si a aquellos que prefiriéramos quedarnos en nuestros hogares tumbados en el sofá, nos iba a enviar el Gobierno a las fuerzas de orden público y el ejército, para obligarnos a salir de casa para correr por la vía pública, bajo amenaza de multa gorda, cárcel, o ambas cosas.

¡Esta noche no pego ojo!