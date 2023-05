El valor del valor

La valentía sin miedo no es valentía sino inconsciencia e irreflexión, cuando no, falta de masa encefálica noble.

La valentía en público muchas veces no es más que exhibicionismo fanfarrón con ínfulas de valor, que se disuelve como un azucarillo en el momento que el público desaparece.

La valentía, al final, no es más que la victoria sobre el miedo, y su culminación se dará en soledad, anónimamente, y sin más testigos que nuestra propia conciencia. Como la gesta diaria de miles de héroes anónimos que por encima de credo, raza, o religión, arriesgan sus vidas a diario por salvar la de un desconocido.

La valentía es la victoria del alma sobre la mente; sobre el pensamiento y el instinto de supervivencia.Así, la valentía es patrimonio del alma, como la cobardía lo es de la mente.

Desafiamos amenazas y peligros personales, y vencemos nuestros miedos, hasta el punto de mirar cara a cara a la muerte,porque en contra de lo que nos dicta la mente y la razón, sentimos, no pensamos, nuestra propia inmortalidad.

Pero lo que no podemos vencer es el miedo que sentimos cuando a quien acecha el peligro no es a nosotros, sino a un ser amado. Porque ese miedo es natural y no se puede vencer, y si se vence no será por valentía, sino por falta de amor, superficialidad emocional,o simple egoísmo.

Nota: La imagen corresponde a las revueltas de la llamada PRIMAVERA DE PRAGA, donde estudiantes y obreros checoslovacos, que reclamaban para su patria nuevos aires de libertad, no dudaron en enfrentarse con las manos desnudas, a los tanques soviéticos. Esta intervención militar, con la que los soviéticos pretendían acallar las reivindicaciones del pueblo checoslovaco, arrojó un balance de 80 muertos, 700 heridos y 70.000 desplazados. A partir de ese momento ya nadie se atrevió a poner en duda las bondades del comunista ´paraíso de los trabajadores´.