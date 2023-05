Del miedo a la muerte, a la muerte del miedo

Más de una vez, al despertar de un sueño sin sueños, y estar en estado de duermevela (ése en el que la mente ya ha despertado pero el cuerpo sigue dormido), no he sabido dónde me encontraba; ni si era de día o de noche. Y en esos momentos, tampoco me importaba.

Esa vivencia no creo que tenga nada de especial, ni que sea el único que la ha sentido.

Sin embargo nunca olvidaré aquél día en que estando en estado de duermevela, no solo no sabía dónde estaba ni qué día era, sino que tampoco era consciente de cómo me llamaba, ni de cómo era el cuerpo que ocupaba; ni tan siquiera si tenía cuerpo. Y ello, al tiempo que, mis fantasmas particulares (asignaturas pendientes, temores y esperanzas) se habían volatizado de repente, como si hubiesen ´reseteado´ mi memoria. Bueno, de hecho ya no tenía memoria.

Lo más curioso es que esa extraña situación no me produjo la mínima angustia o ansiedad; todo lo contrario.

En esos momentos no sabía cómo me llamaba, pero sentí perfectamente quién era, y lo que percibí me dio una sensación de paz, fuerza y seguridad, como jamás antes había sentido. Algo difícil de explicar con palabras.

Luego vino el despertar del cuerpo y con él, el regreso a un mundo irreal de apagados colores en el que disfrazado, tenía que representar un papel en el escenario de la vida… Una vida que no era vida, sino sueño.

Entonces llegaron hasta mí un montón de imágenes e ideas inconexas que poco a poco se fueron ordenando en mi mente, dando la apariencia de real a aquello que no era más que el guión del personaje que interpretaba en la obra.

Ya sabía cómo me llamaba, o más bien cómo se llamaba el personaje que me había tocado en suerte, y cual era mi papel en el gran teatro del Mundo.

La sensación de paz y seguridad había desaparecido, pero en el fondo de mi alma, algo había quedado impreso para siempre, y era que no somos quienes creemos ser, sino mucho más, y que la vida es como un largo sueño salpicado de pesadillas, en donde por falta de perspectiva, dramatizamos nuestras circunstancias al límite, llegando en ocasiones a ahogarnos mentalmente en aquello que no es más que un vaso de agua.

Me siento afortunado de haber vivido aquella experiencia ya que por unos instantes sentí la inmortalidad del ser por encima del cuerpo y del alma; algo que tiene muy poco que ver con el sentido que de la vida y la muerte tenemos.

Han pasado los años, y como no soy persona que crea en las casualidades, he concluido que si ´alguien´ permitió que tuviese esa maravillosa experiencia y la recordara, era para que algún día la pudiese contar. Pues aquí está.