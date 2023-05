Acción, reacción

La llamada Memoria Histórica que comenzó con ZP a resucitar viejos odios y rencores, se ha caracterizado desde su comienzo por centrarse tan solo en la reacción, olvidando, ´casualmente´, las acciones que originaron dicha reacción.

Mi amigo y hermano Antonio Benlloch, sacerdote y catedrático de Teología, me lo explicó en cierta ocasión de una manera tan gráfica, como dolorosa: Me dio un guantazo en la cara, lo suficientemente fuerte como para que se lo devolviese antes de pensármelo dos veces, por lo que éste comenzó a gritar:

– ¡Me has pegado! ¡Me has pegado!

– A lo que le respondí: – Sí, porque tú me has pegado primero.

Entonces fue cuando dijo:

– ¡No importa el por qué, lo que importa es que tú me has pegado!

Había prescindido del ´por qué” le había pegado, centrándose tan solo en mi reacción, olvidando sesgadamente la acción que la motivó.

Y todo ello, para explicarme de un modo de esos que ya no olvidas nunca, lo que había venido a ser la llamada Memoria Histórica de ZP.

Al final estamos hablando de algo que ya consagró Newton en su tercera ley: Para cada acción hay una reacción igual, pero en sentido contrario.Una ley sobre la que han podido meditar mucho, algunos de los inquilinos de ´la milla verde”.

Realmente desconozco si los milicianos ´socialistas-comunistas´ que posan orgullosos sobre los cadáveres de los sacerdotes católicos que acaban de asesinar a sangre fría, y a los que les han robado hasta los zapatos, sufrieron a posteriori la consecuente reacción a su acción, o se libraron por haber puesto ´tierra por medio´, para eludir la tercera ley de Newton.Años después, hoy, aún hay quien piensa que los juicios sumarísimos habidos a posteriori, debieron de ser sustituidos por ´homenajes con confeti y serpentinas´.

Creo que la explicación es lo suficientemente clara como para que si alguien no la entiende, es porque no quiere; o no le conviene.

Si queremos hacer memoria histórica hagámosla íntegra, y no fragmentada ´a la carta´.