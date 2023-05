Las elecciones, una vez al año

“Los ciudadanos tienen el verdadero poder el día que van a votar”; “Los políticos sólo se acuerdan del pueblo cuando se acercan las elecciones”. Estos son unos ejemplos de lo que, sabiamente, dice la gente a pie de calle.

No es para menos. En muchos casos nos encontramos que los políticos durante los años de su mandato, están gestionando en vez de aplicar medidas políticas. Una gestión que no llega, ni de lejos, al nivel de los tecnócratas, sino que muchas veces llega a ser, incluso, mediocre. Todo ello, sin olvidar el incumplimiento de sus promesas, o bien no están a pie de calle, o no escuchan las peticiones ciudadanas (y con suerte, si las escuchan, es en vano, ya que por una oreja les entra y por otra les sale, con tal de decir que escuchan a los ciudadanos). La oposición, en muchas ocasiones, no hace nada por los vecinos del municipio, y se dedica a esperar el desgaste del equipo de gobierno de turno. Patético.

Ahora bien, cuando se acercan las elecciones salen las promesas por doquier, subastas de promesas electorales (día sí y día también), las buenas falsas caras políticas, y así hasta aburrir a la población. ¡Incluso parece que son los mejores amigos de la gente! Que nos harán la vida más fácil, una vida mejor, que solucionarán todos nuestros problemas. Fantástico ¿Verdad? Pero ¿Por qué esta metamorfosis cuando se acercan las elecciones y/o en plena campaña? Simple. Ven las encuestas, y acto seguido se ponen en acción para asegurarse el sillón más tiempo.

Haciendo este escueto análisis, toca llegar a una sana conclusión. Hay que cambiar el tiempo de ir a votar para escoger a nuevos gobernantes (esta sería una de las reformas, de otras tantas, que necesita nuestro país). El tiempo ideal sería 1 vez al año. Sí, una vez al año por los siguientes motivos:

No habría demora en aplicar las medidas electorales prometidas.

Los políticos con tal de gobernar, estarían siempre en modo campaña y escucharían de verdad las necesidades de la gente.

No se perderían tantos años en gestionar, sino en gobernar.

La oposición haría de verdadera oposición en presionar a los gobernantes. También escucharían y trabajarían para sus vecinos, y así demostrar que se merecen el voto.

Evitaríamos un postureo vacío de los políticos. Al menos, si lo hacen, lo harían demostrando que han estado currando a pie de calle.

Estos son algunos motivos para justificar esta reforma de semejante calado. Lo que no puede ser, por ejemplo, cuando se le dice al alcalde, o concejal, que el asfalto de tu barrio está en mal estado, donde se caen muchas personas haciéndose daño (entre ellas, ancianos o personas discapacitadas) y que sólo dan la razón de los “tontos” para salir del paso, o como mucho, te envían hacer unos eternos trámites burocráticos.

Dicho esto, en mi humilde opinión, que se celebrasen elecciones una vez al año, nos haría mucho bien a todos, porque más de un político se pondría las pilas. Además, la población tendría el verdadero control hacia nuestra clase política, que, por desgracia, está tan degradada.

Jordi Ferré Rey

Vecino de Tarragona