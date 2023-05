Euro Digital y planificación Tecnocrática

La palabra Tecnocracia – Technocracy -, y su significado, son la clave para conocer el origen reciente de los males de nuestro mundo y precisamos centrarnos en la historia para descubrir que la perversidad no se improvisa y viene de muy lejos.

Recordemos el pasado covid-19 como muestra de un plan previsto y organizado que nada tuvo que ver con un virus más o menos inofensivo – como el de la gripe – y lo que planean los que gobiernan el mundo – y España – no es otra cosa que llevarnos hacia una Dictadura donde nuestro Dios, Cristo Nuestro Señor desaparezca y el control sobre nuestras vidas y familias sea total.

El proyecto del euro digital pretende avanzar un paso más – y definitivo – hacia ese control, hacia esa Dictadura donde la Tecnocracia sustituya al Dios de los católicos.

No se puede separar en pura lógica el proyecto del euro digital de otro diseñado de manera previa hace un siglo… si un siglo, que surgió en Estados Unidos como Technocracy y que recoge todas las perversidades que disfrutamos hoy en día como el calentamiento del planeta, el transhumanismo, la sustitución del dinero por certificados energéticos, la desaparición de la propiedad privada… la música suena siempre igual.

Los transexuales y maricones – pedófilos – que gobiernan las “democracias occidentales” quieren reunir en las monedas digitales todas las perversiones inimaginables para destruir nuestras almas y sustituir a Jesucristo por el nuevo dios Tecnocrático…

Si el origen del movimiento Technocracy que describiremos más adelante prevé la sustitución del dinero por unos certificados energéticos, lo que nos espera en un futuro muy cercano NO es el reemplazo del euro como moneda o divisa de intercambio de bienes y servicios y, además de instrumento de ahorro o de creación de valor e inversión, sino la DESAPARICION del DINERO pura y simplemente…

La excusa en el momento de su presentación y creación es la de mejorar las transacciones de todo tipo y una mayor seguridad en los medios de pago… mentira absoluta porque desde hace decenios los pagos, transferencias y todas las operaciones comerciales y bancarias se efectúan con seguridad y rapidez. La inmediatez es la característica de las transacciones y, en principio, NO se requiere de ninguna manera la creación de esa nueva divisa, el euro digital.

Si se toman la molestia de acudir a las paginas web de los “Bancos centrales” de unos cuantos países a su elección, verán – sin sorpresa – que la inmensa mayoría de esas instituciones tienen en proyecto la digitalización de sus monedas…curioso, verdad…

¿Se les ocurre a casi todos los bancos centrales del universo la creación de esas monedas digitales?

¿O siguen ordenes, instrucciones o amenazas para crearlas?

Y si van un poco más lejos en sus observaciones comprobarán que esos bancos centrales proponen “proyectos de divisas digitales” idénticos o muy parecidos…

La información oficial facilitada para el euro digital es, en su redacción prácticamente igual a, por ejemplo, a la que suministra el banco central de Chile… curioso… una institución que se encuentra a más de 10.000 kms. de la sede del BCE… Y lo que más llama la atención que los dirigentes del banco central del país andino, intenten organizar su peso digital en un país que está lejano de una bancarización casi como la de Europa…

El euro digital deberia ser, siguiendo los objetivos de una moneda digital, un paso más para mejorar los medios de pago actuales, su seguridad e instantaneidad sobre todo y que el titular del medio de pago sea su verdadero dueño.

Supongamos que paguemos con una tarjeta de débito de nuestro banco una compra en un supermercado, en ese momento nuestra cuenta es adeudada en el importe del ticket y el comercio abonado en la misma cantidad – no ocurre exactamente así, pero casi -.

En muchos establecimientos el cajero verifica nuestra identidad y en otros no lo hace por rapidez.

Es cierto que las actuales tarjetas y/o aplicaciones móviles pueden piratearse, pero es una probabilidad ínfima.

En el euro digital la tarjeta – única – que sustituya a nuestras actuales tarjetas deberá disponer de un chip informático complejo que reúna una serie de informaciones mayores que una sencilla de débito o crédito.

En el momento de una compra con el nuevo euro digital la transacción NO pasará en primer término por nuestro banco sino por el BCE, de forma que acumulará los datos de todos los europeos que tienen como moneda común el euro… La primera pista para escaparnos del euro es buscar – y encontrar – un país europeo próximo que tenga su propia moneda…y que NO tenga en proyecto la digitalización de su divisa…yo no lo he visto ni leído…

La nueva tarjeta euro prevé la incorporación en su chip, informaciones como vacunas, “pasaportes sanitarios”, compras de productos como gasolina/gasóleo, viajes en avión y cualquier dato además de nuestra identificación total y absoluta para que coincida la personalidad del titular con su cuerpo y aspecto físico…

Meto la marcha atrás para explicar lo mas brevemente posible como el movimiento Technocracy, Inc. diseñó todo, todo lo que nos acontece y lo que nos sucederá en los próximos meses y años… hace… algo más de un siglo… En la misma línea que el foro de Davos, el club Bilderberg o la Comisión Trilateral los inventores de Technocracy, Inc. pretendían crear una Nueva Sociedad regida por expertos, científicos e ingenieros que sustituyeran a los políticos – la mejor de sus ideas – y que esa Sociedad no pudiera contestar las decisiones del núcleo dirigente ya que se supone que por algo son expertos… en resumen que la pretensión central era – y es – implantar una Dictadura de… Tecnócratas.

Los que tienen una cierta edad y vivieron los últimos tiempos de Franco recordaran a aquellos Tecnócratas del Opus Dei que comenzaron encargándose de la …Educación… eran los años 1968 – 1970 y aquellos ministros, Lora Tamayo, Villar Palasí… pues sí, eran Tecnócratas… como los fundadores de 1920… y los actuales. La orquesta toca siempre los mismos acordes… y en pleno régimen franquista…

Y si Technocracy, Inc. entre sus postulados tiene la Educación como elemento central no es ni casualidad ni coincidencia que aquellos excelentes ministros se ocuparan de la … Educación.

Los iniciadores de la Revolución de Technocracy no se inspiraron en el Evangelio sino en la doctrina socialista y comunista y con la intención de que el capitalismo -liberalismo cayera como fruta madura durante la crisis financiera-bursátil de 1929 para implantar su Dictadura.

Dictadura que, como sus actuales seguidores antes designados – Trilateral, Davos, – proyecta sustituir la religión católica por la adoración a la naturaleza y lucifer.

Ni el calentamiento global, ni el cambio climático, ni la sustitución/eliminación del dinero… son ideas recientes. NO el movimiento Technocracy, Inc. las divulgaba como parte esencial de su programa dictatorial de un mundo dirigido por expertos…y en 1920… Technocracy proclamaba la supremacía de la ciencia y de los ingenieros y científicos para dirigir la Dictadura como expertos más capacitados que el resto de los ciudadanos. Para centrar aún más las ideas de esta gente vayamos a la pagina web de estos individuos… si, si, siguen vivitos y coleando en Technocracy… y su representante actual, John Darvill, muy orgulloso de pertenecer al grupo de sinvergüenzas, declara:

<En 1932, Howard Scott y Marion King Hubbert fundaron Technocracy Inc. Fueron uno de los primeros movimientos en proponer certificados energéticos en lugar de dinero como una forma de distribuir bienes y servicios y dar cuenta del valor del trabajo. Dirigido por científicos e ingenieros «racionales», el foco del movimiento fue América del Norte….>

Todo lo mejor que nos sucede viene de América…y ahora, de repente, parece ser que su buena, vieja y exportable democracia ya no les sirve para controlarnos y deciden imponernos una Dictadura.

Tampoco hay que ser tan ingenuos como para creer que esa “democracia” regalada por los yanquis es y ha sido una breva… pero NO, ahora deciden que lo de las urnas y el rollo de las encuestas es algo pesado y caro y nos va a ir mejor con una Dictadura… el problema es que NO podemos decidir…

Y si los Tecnócratas eran un movimiento creado por la masonería Illuminati, su historiador William Aiken, escribía sobre su fundador: Scott era el profeta mas grande desde Jesucristo… en fin que estos iluminados se sienten capaces de llevarnos a una Dictadura sin la menor vacilación…

Scott pensaba que dirigiría la Revolución como lo hicieron sus precursores Lenin o los revolucionarios franceses de 1789… y como los bolcheviques en su programa figuraba y NO cambian nada, la abolición de la propiedad privada… recuerdan lo que dice y escribe Karl Schwab… <No poseerás nada y serás feliz…>

Para no ser demasiado pesado finalizaré con los Tecnócratas con otro de sus caprichos clave, que es la recopilación/recolección de datos para un control efectivo de la población… es uno de los elementos centrales del euro digital… todo estaba diseñado hace un siglo…

No debemos pensar que en aquellos lejanos 1920 lo que decidían, elucubraban y ponían en papel era una utopía. No, ya los ordenadores comenzaban su existencia y su esencia era como ahora el tratamiento de datos y por esa razón los Tecnócratas se inspiraron en esa ciencia balbuceante para interesarse en ese elemento central que son los datos para un control efectivo de lo que somos, deseamos, queremos y pensamos…

Repasamos las claves de Technocracy… supresión del dinero, de la propiedad privada, “certificados energéticos”, control social a través de nuestros datos… nada nuevo bajo el sol. El mismo proyecto que el del euro digital.

¿Para cuándo el euro digital?

Si la moneda europea digital se encuentra ya preparada desde hace bastante tiempo, la pregunta es cuando se atreverán a lanzarla.

Fíjense que escribo “atreverán” y esa es la clave. Anuncian que será pronto, avanzando fechas… se trata de tantear a la sociedad, bastante domesticada y que el lanzamiento será casi inmediato…

Christine Lagarde, la presidenta del BCE, anunció hace pocas semanas la implantación del euro digital para el próximo mes de octubre…

Aunque todavía sin confirmar, aparece en este sombrío y maquiavélico panorama una institución denominada DCMA o “Alta Autoridad de Divisas Numéricas” y el enlace a su web es: https://dcma.io/ , que asesora y propone a los principales bancos centrales del mundo sus servicios bancarios digitales para poner en marcha la divisa numérica del futuro que llaman unicoin…

La incógnita es si este unicoin reemplazará al euro digital como moneda digital del futuro o se realizará por fases y la primera será el euro digital para en un futuro próximo reemplazar al dólar, euro, libras y otras divisas por este diabólico unicoin… por desgracia, no tardaremos en saberlo.

Lo único cierto y verdadero que se encontrará operativo de pleno en 2030 para cumplir con su Agenda y entonces ya no habrá dinero, ni propiedad privada… ni tendremos euros… es posible que el unicoin… solo esos certificados energéticos…y la Dictadura.

La realidad puede ser muy diferente a lo que planean los que dirigen el NOM y, por supuesto, en su inicio el euro digital será muy light, es decir, aunque pueda acoger todas sus perversas funcionalidades, no las harán efectivas ya que los pueblos de Europa se sublevarían. Lo harán poco a poco, introduciendo sus nuevas/viejas ideas para que la gente se acostumbre, de manera progresiva, a la maldad.

¿Y qué se puede hacer?

Es evidente que la Resistencia retrasará el Proyecto, SU Proyecto.

La mejor Resistencia es el empleo de efectivo. Los países que usen mucho efectivo NO podrán implantar las monedas digitales y/o los que tengan una bancarización débil.

Por bancarización se entiende la implantación en un territorio de los bancos convencionales, sus agencias, sus cheques, transferencias, tarjetas…a mayor bancarización, la implantación de monedas digitales será más fácil. Por tanto, deberemos buscar países con débil bancarización.

La bancarización no es idéntica de un país al vecino de forma que los escasos bancarizados o débilmente NO podrán digitalizar sus monedas… un gran alivio.

Los países de la América española más bancarizados son Chile, Méjico y Colombia… los tres con sus divisas digitales preparadas.

Del resto Perú lo lleva en proyecto, mientras que Ecuador no parece que lo implantará en bastante tiempo… a considerar.

De lo anterior se concluye que, para evitar el control en nuestros gastos y compras deberemos, primero abrir una cuenta corriente en un banco de una nación que NO tenga previsto implantar su moneda digital. Al disponer de una cuenta corriente tendremos derecho a usar tarjetas de débito y crédito que emplearemos para nuestros pagos en España…

Al ser España un país turístico NUNCA impedirá los pagos con tarjetas en otras divisas distintas al euro so pena de que los turistas jamás vuelvan. Durante un largo periodo podremos escapar al control de los “pagos”, pero seguiremos siendo vigilados respecto a vacunas, consumos energéticos y otras miserias.

Desde el momento en que prohíban los pagos con tarjetas exteriores… la única alternativa es coger los bártulos y largarse…

En África, el mejor país para complotistas es Madagascar. No solo está muy poco bancarizado, y el uso de dinero cash es tan grande que en el siglo XXII seguirán usando el efectivo. Bueno para los que sostenemos la Tradición y la Contrarrevolución.

Los Nazis fueron juzgados y condenados en Nuremberg por su Proyecto criminal y su Dictadura de control absoluto… los mismos perros con distintos collares y disfrazados con el pomposo calificativo de “democracia” siguen acechando nuestras almas… RESISTAMOS y, por el momento, usemos el dinero efectivo para nuestros pagos y dejemos las urnas vacías… por favor, NO VOTAR es nuestro boicot a la “democracia”…

Se puede desgranar punto por punto toda la teoría de Technocracy, Inc como medio de desacreditar su filosofía, unas ideas que desde hace un siglo y aunque el movimiento de expertos publicó sus documentos bajo la denominación reseñada, sus creadores, Scott y Hubbert ya, desde 1919-1920 agitaban sus normas perversas para implantarlas en nuestras vidas.

Tampoco fue casualidad que el inspirador masónico de la Unión Europea Coudenhove-Kalergi se fuera en 1940 a Nueva York para exponer sus doctrinas parecidas – e inspirarse – en el reducto de estos individuos, en la Universidad de Columbia donde impartió sus clases hasta 1945.

Si en estos momentos de tribulación y los que vendrán serán mucho peores, el conocimiento de las teorías de los Tecnócratas puede ser imprescindible, para desarrollarlas con detalle se necesitarían muchas paginas y es mi modesta opinión que deberíamos centrarnos en buscar soluciones urgentes. Los comentarios nos pueden aportar ideas para escaparnos de las perversiones que se avecinan, que NO lo duden vendrán de PSOE, PP y otros partidos miserables.

A VOX como sostén de la Agenda 2030 tampoco se espera que pelee a nuestro lado.

DIOS, PATRIA y REY LEGITIMO