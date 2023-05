De Marx a Cristo; crónica de una conversión

El psicoanalista Ignace Lepp, ateo pertinaz y comunista furibundo, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica, el 29 de junio de 1941 en la Basílica Notre-Dame de Fourvière, en la ciudad francesa de Lyon. Este significativo gesto provocó que su obra no obtuviese el reconocimiento debido, al haber publicado el autor sus trabajos en una época en la que para adquirir el marchamo de intelectual, había que ser ateo y pro comunista. Obviamente, Lepp fue considerado como ´políticamente incorrecto´, mientras su coetáneo Jean-Paul Sartre era ascendido a los altares de ´progres´ del momento. Esta es la historia:

Ignacio Lepp [1909-1966], hijo de un capitán de la marina, nació a bordo de un barco mercante, en el Mar Báltico, donde pasó sus primeros 5 años de vida, bajo los cuidados de su madre. A la edad de 15 años, visiblemente influenciado por la lectura de “La Madre” de Gorki, el adolescente se afilia al Partido Comunista Francés.

Ateo furibundo, y cautivado por la Revolución Bolchevique, se desplaza hasta Rusia para conocer de primera mano el Paraíso del Proletariado.

En su libro “DE MARX A CRISTO”, Ignacio Lepp va desgranando las diversas etapas de su turbulenta vida. En él nos habla de sus años de juventud como activista comunista y de los años que vivió en la Unión Soviética, así como de los contactos que tuvo con la cúpula bolchevique.

Decepcionado del comunismo y de las incongruencias de sus dirigentes, que vivían a todo lujo mientras las masas obreras sobrevivían hacinadas en la miseria, Lepp entra en una etapa de su vida en donde el vacío le va corriendo las horas. Nos lo cuenta Lepp, en primera persona, en las páginas de su libro “DE MARX A CRISTO”:

«Cuando más desorientado me hallaba, se manifestó el Signo… Al volver una noche a casa, no conseguía conciliar el sueño. Para pasar el tiempo fui buscar la novela que la hija de la casa había olvidado en la mesa del salón… Era mediodía del día siguiente, cuando acabado el libro, lo cerré. Tenía los ojos inundados de lágrimas.

El título de la novela era “Quo vadis”, de un tal Sienkievicz, novelista polaco, premio Nobel de Literatura en 1905… Lo apasionante para mí fueron los numerosos datos que “Quo vadis” proporcionaba sobre la vida de las comunidades cristianas primitivas. Súbitamente, tuve la impresión de que todo aquello, a que más o menos confusamente había aspirado desde los quince años, buscándolo en vano en el comunismo, no era, a pesar de todo, pura utopía, ya que los primeros cristianos lo habían vivido… Después comencé a leer otros libros sobre el tema.

Me lo tragué todo: “Los últimos días de Pompeya”, “Fabiola” del cardenal Wiseman, luego novelas francesas, alemanas e italianas (sobre el cristianismo primitivo). Leí la “Vida de Jesús” de Ernesto Renan… Después de Renan, leí las obras de los racionalistas Harnack, Strauss, Guignebert, Loisy, del protestante Sabatier, de los católicos Batifol, Duchesne, Prat, Lagrange… Tanto católicos como protestantes y no creyentes pintaban la primitiva comunidad cristiana casi con los mismos colores… Todos los libros leídos se referían a una misma fuente: el Evangelio. Era ya hora de que lo leyese por mi propia cuenta…

A continuación, pasé varias semanas, frecuentando asiduamente reuniones de bautistas, metodistas, adventistas, pentecostales y otras iglesias… Después de haber asistido a la reunión, solía pedir una entrevista con el pastor-predicador de la comunidad. Le decía quién era y qué buscaba, rogándole que me hablase de su iglesia.

En la mayoría de casos, me sorprendía desagradablemente la mediocridad intelectual de mis interlocutores, incapaces de responder con precisión a mis preguntas… También me chocaba la extraña intolerancia de todos aquellos hombres, por lo demás piadosos y caritativos, hacia las demás iglesias, especialmente, cuando se trataba de quienes ellos denominaban con desprecio los “papistas” (católicos).

Era aún peor que la intolerancia de los comunistas. Entonces, comprendí el sentido exacto de la palabra sectario… Los pastores de las grandes iglesias de la Reforma: la luterana, la anglicana, la calvinista, eran hombres de una cultura más amplia y refinada. Discutir con ellos era ya harina de otro costal, porque hablábamos el mismo lenguaje… Pero tampoco el protestantismo, en ninguna de sus formas, respondía completamente a lo que del cristianismo esperaba, ni pudieron los pastores convencerme de la continuidad histórica entre el cristianismo primitivo y sus iglesias respectivas. A menudo, tuve la impresión de que les costaba comprender mi insistencia en este punto. Tales iglesias, de estructuras estrictamente nacionalistas, me parecían carentes de universalidad… Empezaba ya a desanimarme (de encontrar la verdad), cuando el azar, o si se prefiere la providencia, puso en mi camino a un sacerdote católico excepcional, un teólogo jesuita…

Con gran consuelo, vi que su Iglesia daba tanta importancia como yo a la cuestión de la continuidad ininterrumpida con la Iglesia fundada por Jesús hace dos mil años en Palestina.

Durante varias semanas, pasé casi cada día dos o tres horas hablando con él… Por fin, la tarde del 14 de agosto, pronuncié la fórmula de abjuración de todo error y herejía e hice mi profesión de fe católica. Inmediatamente, fui bautizado “sub conditione” (bajo condición), porque no sabía, si en mi infancia había recibido, o no, bautismo válido…

A partir del día de mi bautizo, quedé sólidamente anclado en la fe. Apenas sabía rezar, conocía mal las exigencias de la vida cristiana, pero la gracia había comenzado ya a obrar en mí.

Ahora, habiendo transcurrido desde mi bautismo muchos años, en cuyo curso, como ocurre con todos los creyentes, han alternado tantas veces períodos de gran fervor con otros de aridez, puedo considerar como una gracia particular el no haber sentido jamás lo que se llama dudas y obstáculos en la fe… De todas las Órdenes religiosas, la que mejor llegué a conocer fue la dominicana. Allí estaba el P. Bernadot, un hombre extraordinario, y allí editaban la revista “La vie spirituelle” y “La vie intellectuelle”. Estudié en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lyon… y el 29 de junio de 1941, en la basílica de Fourvière, la Iglesia me confirió el sacerdocio».

De entre todos los libros que publicó a lo largo de su vida, aparte del mencionado “DE MARX A CRISTO”, tal vez el más curioso sea “PSYCHANALYSE DE L’ATHÉISME MODERNE”, publicado en Nueva York en 1964, bajo el sello editorial de MacMillan.

Personalmente coincido plenamente con Lepp en lo que afirma en el capítulo 1º [“El ateo que yo fui”] de su libro “Psicoanálisis del ateísmo moderno”, cuando el converso dice que aunque acepta todo lo que enseña la Iglesia sobre la inmortalidad del alma y la vida eterna, la salvación de su alma no es una fuerza que existencialmente dirija su actividad.

Y es que cuando uno supera la superficialidad de la letra escrita, junto con la espesa doctrina del binomio premio/castigo, y siente a Dios en su vida, entonces es cuando el sujeto hace suyas la palabras del anónimo poeta: “No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte…”.

