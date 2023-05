El retorno del bipartidismo, no de la derecha

Dice un afamado periodista sin título, en una clara demostración de que la carrera no sirve para mucho, que retorna la derecha.

Yo no estaría tan seguro.

Vistas las artimañas y los delitos del PSOE para conservar el poder en pequeños municipios, podemos esperar cualquier cosa, y ninguna buena.

¡Hasta un nuevo 11-M, y no quiero dar ideas, que permita aplazar las elecciones generales, sine die, hasta que se “normalice” la situación!

O adelantarlas a finales de verano, septiembre u octubre, para que el espejismo de que todo va bien, aumenta el empleo –temporal-, España se llena de turistas extranjeros, etc., hagan que los bienpensantes acaben votando al PSOE y sus secuaces.

(Este artículo está escrito el día 27, a las doce de la mañana, tras rezar el Ángelus con la Cope, y doy gracias por ello, en la soledad de mi casa).

Y cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, como se decía en las novelas antiguas, para salvar posibles demandas, denuncias o querellas.

No es mala idea, pues a veces puede aparecer un personaje que se llame como nosotros, como de hecho me ha sucedido con la novela de un afamado escritor de la república dominicana. Y no solo sale mi nombre y primer apellido, sino también el de mi hermano Joaquín.

(Por cierto que el autor me obsequió con un ejemplar cuando contacté con él, y fue muy amable y simpático.

No puedo reseñar la novela, pues la tengo en el pueblo).

Pues bien, a diferencia dw don Federico Jiménez Losantos, no creo que vuelva la derecha al poder, y ello por dos razones básicas:

1ª. – Porque el PP hace ya años que ha dejado de ser un partido de derechas.

Ahora son, simplemente, no un partido socialdemócrata, sino socialista, partidario de crujirnos a impuestos, como de hecho viene sucediendo donde gobiernan, sino un partido aliado con el PSOE, a quien van a pedir su apoyo, y a apoyar, para gobernar donde puedan, con el argumento de “la lista más votada”.

En realidad el PP y el PSOE son las dos caras de la misma falsa moneda: el NOM y la Agenda 2030, de la que Pedro Sánchez y su banda, incluidos los ministros podemitas, son los profetas.

2ª. – No se puede vender la piel del oso antes de cazarlos, y si Sánchez ha demostrado algo en estos cinco años que le llevamos a sufriendo, en la soledad de nuestras casas, como las almorranas, es que Pedro, Antonio para los amigos, es un auténtico camaleón, muy resistente a los vientos adversos, que es capaz de navegar contracorriente, de hacer filigranas, prometiendo hoy lo contrario de lo que ofrecía ayer, e intentando engañar al máximo posible de botontos.

Y, si preciso fuere, que lo será, comprar votos, por supuesto no echando mano al bolsillo del PSOE, sino con dinero público, que el dinero público no es de nadie, llegar al secuestro y hasta al asesinato si hace falta, todo ello por “el bien del pueblo español”, que somos tontos del haba, y no somos capaces de reconocer su categoría y singularidad.

Muy singular, es desde luego, y sólo espero que nuestra Patria no tenga que sufrir a un tipo como éste hasta el fin de los días, es decir, hasta que Dios quiera.

A grandes rasgos, y para no extenderme demasiado, creo que el PSOE perderá votantes, pero no tantos como muchos dicen, que el PP se mantendrá, más o menos, y es posible que aumente algo, pero no demasiado, y que Vox obtendrá más de los cuatro millones de votos de la ocasión anterior.

Respecto a Podemos, como mala hierba nunca muere, creo que tendremos que seguir aguantándoles, en una o varias autonomías, aunque estarán en franco retroceso, pero eso no le importe a su líder, el que maneja a las ministras como muñecos de guiñol, y que quiere ser la alternativa al sanchismo, por la izquierda.

Sobre los partidos “que no son ni de derechas ni de izquierdas”, y en efecto así es, pues solo velan por sus intereses económicos y personales, Revilla, el PAR, los dos partidos regionales de Canarias, Teruel Existe, que es también Aragón Existe, y en realidad es Tomás Guitarte, creo que desaparecerán casi todos, menos Guitarte, que será el sostén del gobierno de Lambán en Aragón.

Y Ciudadanos, la gran esperanza de los que ya no tenían esperanza en Cataluña, vista la cobardía y traición del PP, se disolverá como un azucarillo en el café.

Pero puedo estar equivocado. Al fin y al cabo, el lunes 21, Dios mediante, podrán ver ustedes que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O no.