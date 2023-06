El correo del Zar

Las pasadas elecciones municipales y autonómicas han estado manchadas por escándalos de compra de votos por correo, con dinero y hasta con drogas.

Hasta la fecha, policía y guardia civil, han detenido a unas 17 personas -entre ellas algunos políticos que se presentaban a las elecciones-, y estos escándalos han puesto en entredicho el sistema español de voto por correo.

Ahora nos enfrentamos a unas elecciones generales, convocadas por primera vez en la historia, para el verano, lo que aumentará la demanda del voto por correo. Máxime teniendo en cuenta que la convocatoria, amén de converger con el periodo vacacional, coincide de pleno con sendos ´puentes´ en cuatro comunidades autónomas.

En base a lo expuesto, como ciudadanos debemos de pedir a la Junta Electoral Central, que cambie la normativa, exigiendo la presentación del DNI en todo el proceso del voto por correo.

Por el bien y la salud de la Democracia en España, firma la petición para exigir la presentación del DNI al votar por correo.

El caso de la compra de voto por correo en Melilla (el más escandaloso de todos) provocó que la Junta Electoral Central tomase esa medida, exigiendo la presentación del DNI a la hora de votar en Correos.

Esta medida se mostró efectiva, ya que de las más de 11.000 solicitudes iníciales de voto por correo en Melilla, 9.000 se ´esfumaron´, en el momento que la nueva normativa entró en vigor.

No sabemos cuánta gente votará por correo el 28 J, pero sí sabemos que hay que hacer para garantizar un proceso más limpio.

Firma para pedirle a la Junta Electoral Central que exija la presentación del DNI en todo el proceso del voto por correo, no solo en Melilla, sino en todo el territorio nacional.

Esta ´laguna´ en nuestro sistema electoral ya se evidenció en 2021, cuando el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de prisión al presidente de Coalición por Melilla y al ex secretario general del PSOE de Melilla por falsedad y dos delitos electorales

Según los hechos probados de la sentencia, “en el año 2008, los partidos políticos Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Coalición por Melilla (CpM) concurrían conjuntamente para el Senado en las elecciones generales que se celebraron en el mes de marzo. Con la finalidad de garantizarse la obtención de un mayor número de votos, personas de una y otra formación decidieron poner en marcha un sistema que les garantizaría mayor número de sufragios aprovechando a tal efecto la cobertura que proporcionaba la actividad que los partidos desarrollaban durante la campaña electoral”.

“Dicho sistema -prosigue el relato de hechos- APROVECHABA LAS VENTAJAS QUE OFRECÍA LA NORMATIVA SOBRE EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO, MODALIDAD EN LA QUE LA ÚNICA INTERVENCIÓN PERSONAL DEL VOTANTE TIENE LUGAR CUANDO SE SOLICITA EN LAS OFICINAS DE CORREO LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL. UNA VEZ HECHO ESO, EL SOBRE CON LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE RECIBIRÍA EL VOTANTE PODÍA SER ENTREGADO A UNA TERCERA PERSONA, QUIEN PODRÍA ELEGIR LA OPCIÓN POLÍTICA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE ENTREGAR EL VOTO EN CORREOS, QUE LO ENVIARÍA A LA CORRESPONDIENTE MESA ELECTORAL”.

Así mismo, también añadía la sentencia que “aunque era importante para los concertados convencer a los electores de que les entregaran el sobre que contenía dicha documentación pues ello les permitiría elegir el partido a votar, no precisando de la concurrencia del votante para la entrega del voto en Correos, ello no era estrictamente necesario por cuanto, como se dirá, los concertados tenían contactos en el servicio de Correos que podían facilitarles el acceso a dichos sobres. Sí era esencial que el votante solicitase votar por correo a la oficina del Censo y que entregase el resguardo de la solicitud a persona de confianza del partido pues con dicho resguardo se localizaría el sobre con documentación electoral en el caso de que el destinatario no la recibiese o no la entregase a los acusados”.

También los hechos probados recogían que “A CAMBIO DE PROCEDER DE DICHO MODO, SE LES PROMETÍA QUE SERÍAN CONTRATADOS EN LOS PLANES DE EMPLEO CON PREFERENCIA A OTRAS PERSONAS, LO QUE CONSTITUÍA UN IMPORTANTE ESTÍMULO DADO EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS QUE HAY EN MELILLA”.

Un servidor, ya ha firmado la petición a la Junta Electoral Central.

En el enlace, un artículo de rabiosa actualidad sobre lo que presuntamente podemos esperar en el mes de julio, y cuya ´entradilla´, titula: «Si con 200.000 euros llevé a Pedro a La Moncloa, imagínate aquí».