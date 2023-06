Especies que no están en vías de extinción, ni marinándolas con polonio

Hace 30 años, en la época en que la prensa de papel aún tenía importancia, y un servidor se dedicaba al entonces honroso oficio de columnista, tuve el honor de ser declarado ´persona non grata´ en varios países.

De ellos, en particular, destacaron dos.

El primero fue Alemania, donde la revista ´Der Spiegel´ tuvo la cortesía de traducir al alemán mi artículo “FRITZ TIENE TRAZA DE SER DE PORCINA RAZA”, y publicarlo en página impar.

El segundo país fue, cómo no, Cuba, donde el artículo que hoy repico, no gustó demasiado.

Bueno, en realidad fueron tres consecutivos, ya que le cogí gusto a la tecla, y cuyo resultado fue que un ´garganta profunda´ de la embajada cubana en la capital de España, me susurró con voz melosa: ´No se te ocurra pisar Cuba mientras Fidel respire´.

Una recomendación que seguí literalmente, aún incluso cuando el sátrapa cubano dejó de respirar.

En fin, éste fue uno de los tres artículos de marras, publicado en página cinco del periódico LAS PROVINCIAS, en 1993:

«La prensa canallesca imperialista ya no sabe que infundios publicar para difamar al glorioso régimen, marxista-estalinista, de Cuba, último bastión de la auténtica democracia popular.

Hace unos días se publicaba una información fechada en La Habana, y firmada por Eduardo Yero, de la agencia Efe, en la que se decía que los cubanos roban los animales de los zoológicos para comérselos. Según parece ello es debido a la escasez de alimentos que sufre Cuba.

Empezaron comiéndose a los patos -de más de quinientos tan sólo queda uno- , y ahora están engulléndose a las cebras. La risa será cuando sólo queden los leones.

Nada, lo dicho, en Cuba no existe escasez de alimentos, todo mentira; la prueba la tienen con el propio Fidel Castro, no han visto lo gordito y orondo que está. Siempre con su aspecto de Papa Noel bonachón, con el puro en la boca y la pistola al cinto. Por cierto, qué mal efecto hace que un gobernante ´demócrata´ vaya con un pistolón colgado del Michelin. Se ve que por esas tierras no existen los asesores de imagen.

Comentando la noticia con un, muy apreciado, amigo -un poco marxista el chico, eso sí-, que ha pasado en dicho país la segunda quincena de agosto invitado por Castro -eso dice él, y a mí no me extrañaría- me aclaró contundente que en Cuba a nadie le falta el plato de caliente todos los días.

Y tal convencimiento puso en su afirmación que, la verdad, no pude objetarle palabra alguna, pero hoy, tras una semana de reflexión tengo la respuesta a su alegato, y es esta:

En las cárceles también se come todos los días de caliente, por lo menos en las de España, ya que en otros países -que no nombro para no meter más leña- la escasa comida -por llamarle de algún modo- que les dan a los presos es fría (y no precisamente de ´buffet´ veraniego a base de ensaladas, patés, y ahumados) calentándosela, posteriormente, a base de zurriagazos en la tripa.

Y es que hasta en las democracias hay clases, como por ejemplo las ´barrigocracías´, aunque éstas son una especie, afortunadamente, en vías de extinción, como los ideales mismos.»

POSTDATA EN 2023: ¡Qué confundido estaba! Aquí tenemos ´barrigocracias´ para rato. Y al orangután venezolano me refiero, que -por cierto, al igual que Frizt- , también tiene traza de ser de porcina raza.