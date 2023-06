A Almeida solo le ha derrotado esta mierda

A José Luis Martínez Almeida, que ya ha pasado por mi iglesia de San Fermín de los Navarros para dar gracias a Dios por su victoria inapelable, solo le ha derrotado en Madrid esa mierda en formato pasquín que envuelve farolas, paradas de autobuses, buzones de correos, semáforos y todo el mobiliario urbano, incluidos algunos escaparates y fachadas.

El corregidor del PP ha ganado por mayoría absoluta el Ayuntamiento de la capital de España gracias a sus méritos e indudables cualidades, así como a los de su pareja para la Comunidad y a los defectos e inconvenientes de sus contrincantes. Ahora, con esa mayoría absoluta no tendrá que negociar asuntos de relevancia económica y social para Madrid que habían quedado paralizados en la anterior legislatura por culpa del toma y daca de los demás grupos municipales, más atentos a sus intereses que a los del ciudadano.

Pero en lo que no ha tenido oposición de ningún partido ha sido en luchar contra el tsunami de pasquines que ensucian Madrid, principalmente ese que anuncia ORDENADORES y está por toda la ciudad. En este asunto el Alcalde Almeida ha sido derrotado estrepitosamente por los amigos de la economía en negro, del incivismo, del egoísmo y de la zafiedad. Un descalabro sin paliativos, a pesar de que todo ese mar de reclamos por escrito no es anónimo porque lleva un teléfono para contratar el servicio ofertado, que va desde la reforma de pisos y pintura, hasta la prostitución, pasando por la mudanza, el servicio doméstico, la venta y alquiler de pisos, la reparación de dispositivos electrónicos, la compraventa de oro, plata y antigüedades,…Quizás se deba a que Almeida ha dejado de ser peatón y solo se mueve en coche oficial o en su motocicleta particular. Si fuese paseante durante unas horas a la semana, algo que debería ser connatural a todo político, sería consciente del problema y además de comprobar lo

que denuncio podría encontrar y hasta darse de bruces con la farola abollada de aluminio sobre poste de madera y cable visto que engalana un lugar tan en el extrarradio como es el Paseo de Recoletos, junto a la Biblioteca Nacional y el intercambiador de Renfe. Un guiño municipal, quizás, hacia la sectaria titular del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No sé si en la legislatura que comienza Almeida volverá a ser derrotado por esa fuerza pestilente o la desterrará de sus dominios, a la vez que engorda las arcas del contribuyente con la recaudación de multas económicas que crujan y desanimen a los integrantes de esa patulea. Como en tantas cosas, es cuestión de palo y zanahoria. … Y de brocha y pintura, mucha pintura y a diario.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL