Euro Digital y Tecnocracia

Más información

El maquiavélico euro digital se puede concentrar en un puñado de esencias

Introducción de una nueva forma de Gobierno encubierta bajo la apariencia de una moneda digital excepcional.

Se presenta como un nuevo medio de pago y, NO LO ES, sino un instrumento de información de cada persona.

Un elemento de limitar nuestra autonomía tanto física como intelectual

Un control “sanitario”; en este sentido la OMS y la UE, la semana pasada se reunían para establecer un “nuevo pasaporte o Pasaporte Sanitario”.

Su implantación progresiva significará en una fase posterior la “aparición” de los “certificados energéticos” – previstos desde 1920 (no hay error de fecha) – que sustituirán al dinero como medio de pago.

Supresión de la propiedad privada y del dinero como reserva de valor y medio de pago en el horizonte del año 2030.

SI los seis puntos anteriores resumen la primera parte del trabajo publicado en varios digitales, dejaba de forma voluntaria dos temas trascendentes, el primero una información trascendental publicada en La Tribuna del País Vasco, digital que nuestros enemigos califican de complotista, como este servidor que suscribe y donde escribí varios cientos de artículos hace pocos años sobre bolsa – americana y canadiense -, materias primas y, en general, finanzas con la intención de formular pronósticos y no hechos pasados.

El segundo tema olvidado y formulado en el trabajo anterior, la necesidad de describir con algún detalle las perversidades del movimiento Technocracy, Inc. que como indicado parece derivado del pensamiento criminal de la masonería Illuminati y hoy presente en el Foro de Davos, Club Bilderberg y Comisión Trilateral – los mismos perros con distintos collares – y que junto con la ONU, la OMS, la Unión Europea promueven las políticas más demenciales y aberrantes que se les puede ocurrir desde el inicio de los tiempos.

El tema anterior lo escribiré en una tercera/cuarta entrega, si los amables lectores no me echan por la borda antes…

Desde la publicación de la Primera parte de “Euro Digital y Tecnocracia” los hechos se suceden con relativa velocidad y es imprescindible exponerlos.

Dejé en la Primera Parte sin exponer la diabólica doble intención del Gobierno Vasco actual de implantar A) el denominado TicketBai o TBAI y B) la respuesta obligatoria a una encuesta a 7.500 ciudadanos vascos.

Lo expondré después de otra novedad grave protagonizada por la emisora de tarjetas de débito y crédito VISA.

La implantación de las monedas digitales o de “bancos centrales” requiere como paso previo la desaparición del cash o dinero efectivo.

Se puede argumentar que, durante un periodo de tiempo podrían coexistir las monedas digitales y el cash, pero la intención de los psicópatas que nos gobiernan no es que existan las dos formas de pago.

La maniobra mafiosa e ilegal de VISA

VISA hace unas semanas escribía en uno de los voceros del NOM, el Wall Street Journal, unas declaraciones de sus gerifaltes, su director general Al. Kelly (cierta similitud con Alphonse Capone) declaraba al diario de Nueva York: “Nuestro Objetivo es suprimir el cash”, y se quedó tan ancho.

No terminaba la comunicación y el responsable mundial de productos, un tal Jack Forrestell, añadió: “pretendemos PROHIBIR los pagos en efectivo a los comerciantes”, y siguió “Es el pistoletazo de salida para el ultimo viaje hacia el final del cash…”

Su plan NO lo ocultan, van a las claras:” VISA ofrecerá una nueva propuesta a las pequeñas empresas, restaurantes, tiendas y les ofreceremos hasta 10.000 § (dólares USA) de descuento en equipos de nuevas tecnologías de pago”.

La segunda parte es la parte mafiosa de la propuesta… recuerden a Al. Capone…:

“A cambio les propondremos que NO ACEPTEN los pagos en EFECTIVO”… la Mafia del NOM en acción. Y el tal Forrestell, prosigue: “Para VISA solo es una primera salva…”

Con “salva” se explica la actuación mafiosa… porque “salva” en idioma español significa pólvora, municiones… la mafia que amenaza… y, se supone que con permiso del NOM.

La propuesta de VISA se refiere, de momento, a los Estados Unidos… luego vendrán por estos lares con las mismas amenazas. No tardarán porque es el inicio del plan de sustitución de las actuales monedas/divisas por pagos digitales exclusivamente.

No será fácil que los gringos vayan a aceptar la idea sin oposición. Tampoco será mucha la resistencia ya que los pagos en efectivo son en la actualidad del orden del 20%.

En Europa sobre todo en Alemania, Austria y Francia, los pequeños comerciantes reciben en cash volúmenes del 50 % de sus ingresos… más difícil que en Gringolandia.

La legalidad del cash

VISA se olvida de que el uso del dinero efectivo es perfecta y absolutamente legal. Es la esencia de una moneda o divisa; monedas y billetes – se denominan de curso legal – representan un medio de cambio de bienes y servicios, medio de pago y, cómo no, reserva de valor y de ahorro.

Recuerden que en lengua española – y este servidor, euskaldún – escribo española y no castellana – cuando decimos debajo del colchón, dejamos nuestro ahorro a cubierto del depredador y malgastador fisco y NO es para nada ilegal.

Un jurista de categoría como D. Ramiro Grau podría ilustrarnos sobre la constitucionalidad y leyes que amparan el uso de efectivo.

Si, suponiendo, que la Constitución protegiera el efectivo, seria IMPOSIBLE sin derogarla, imponernos la eliminación del efectivo.

Ni que decir tiene que el dinero de curso legal – el efectivo – ha sido y es símbolo de nuestra Soberanía… Bueno, al entrar en la UE y el euro cedimos esa Soberanía que teníamos y ahora añoramos, de las viejas pesetas.

Por supuesto que, VISA, actúa ilegal y mafiosamente al interferir en esa Soberanía y, sobre todo, a quién le corresponde decidir del uso del dinero efectivo.

El FMI se suma a la fiesta de la desaparición del cash

Por si no fuera poco la intención de VISA, ahora el FMI se suma al ataque contra el efectivo.

¿No se ve con claridad que todos los agentes del NOM están coordinados?

Los psicópatas del FMI se sacan un informe de la chistera:

“Parece que el final de los pagos en efectivo tendrá que venir del Sector Privado…y NO del sector Publico…”, continúan:

“Por un lado se trata de vender más fácilmente un café – no es error – mientras que, por otra parte, se trata de una elección política contestable con argumentos válidos…”

El FMI, entre los argumentos válidos, indican:

“EL riesgo de una sociedad sin cash en caso de un corte de corriente, ataque informático o una ciber-guerra, el sistema quedaría fuera de juego”.

“En cualquier caso la tentación de imponer por Decreto el final del cash, No es posible ya que la población se encuentra anclada firmemente en el uso del efectivo.

“Claramente los Gobiernos NO pueden prohibir el cash pero, el Sector Privado puede intentarlo.”

Fin del informe – no completo – del FMI.

Se entiende que estos locos del NOM son conscientes de que la desaparición del dinero efectivo es necesaria para implantar sus dictatoriales consignas y que, desde una perspectiva legal NO es posible y, por consiguiente, se dirigen al Sector Privado para que les eche una mano al estilo mafioso de falta de respeto a las leyes y a la dignidad de personas y pueblos.

El intento de VISA y sus cómplices de intentar que desaparezca el efectivo, aparte de ilegal atenta contra la Independencia y Autonomía del pequeño comercio.

Los comerciantes NO deben ni pueden aceptar el chantaje mafioso y tienen que seguir aceptando los pagos en cash.

Supongo que la inmensa mayoría de los españoles apoyaremos a nuestros comercios y que, además es la base de nuestra subsistencia y libertades básicas frente a la tiranía del NOM.

Hoy sin que haya cambio de leyes es IMPOSIBLE que un comercio se niegue a aceptar un pago en cash.

¿Podrá VISA más que nosotros y los comerciantes? Sera parte de la “guerra” que venga.

Los “colegas” del Foro de Davos, en su última reunión

Nuestros “amigos”, Billy Gates, Draghi, Lagarde, W. White y otros psicópatas prepararon otro informe en el mismo sentido, que, por supuesto, los grandes Mierdas de Comunicación se dejaron en el tintero. Dicho trabajito lo denominaron, “El fin del cash”… de verdad que están obsesionados con el cash.

Gobierno Vasco en línea con el NOM

Creo que pocos entre nosotros dudábamos de la alineación de PNV y PSOE con el NOM.

Partidos criminales y nazis – ambos – desde sus inicios, con miles de asesinatos que intentan borrar de nuestras memorias – IMPOSIBLE – con esas infames leyes.

Podría contar relatos del barco prisión Cabo Quilates, en 1936/1937, a cargo del PNV con torturas y fusilamientos de personas honorables por el solo hecho de ser católicos, carlistas, falangistas o de Renovación Española, pero lo dejo para otra ocasión.

El G. Vasco saca de su chistera nazi un nuevo invento perverso, el TICKET BAI y, que nadie piense que lo que sigue se les ocurre SOLO a estos psicópatas, sino que seguirá en toda nuestra Patria porque estos miserables son incapaces de pensar por sí mismos. lo explico:

El TBAI es una aplicación informática que en breve estará operativa en las tres Diputaciones vascas para obligar a ciudadanos y empresas que realicen transacciones comerciales “registrar” todas y cada una de sus operaciones y sus pagos de manera informática y, además, excluyendo la posibilidad de realizarlas en efectivo… todos los tiros van a por el efectivo.

Explicar que en el País Vasco, las que cosechan los Impuestos son las Diputaciones.

El satánico programa se encuentra descrito en https://www.euskadi.eus/ticketbai/

Siguiendo con el Gobierno Vasco (PNV y PSOE, tal para cual) su departamento de Estadística ha puesto en marcha una encuesta que podrán ver en los enlaces

Son dos los artículos de La Tribuna del País Vasco, el primero la información del Gobierno Vasco, de una obligación por parte de 7.500 contribuyentes del territorio que, según dicho infame Gobierno, se han seleccionado aleatoriamente para detallar unas informaciones aberrantes sobre la vida personal y movimientos de esas personas.

El primer artículo es la información pura y dura que, recomiendo la lectura porque enlaza con lo descrito en mi trabajo anterior en relación con la intención de controlarnos de una forma exhaustiva y que vulnera de manera evidente cualquier Ley humana y Divina y convierte a los seres humanos en unas personas cuya misión en este mundo es SOLO declarar lo que hacemos, compramos, con quien nos relacionamos y como pensamos.

El Gobierno Vasco se conforma con la alianza de dos partidos PNV y PSOE, asesinos de las libertades – en plural – individuales y colectivas cuyos fundadores, el del PNV, el demente Sabino Arana, nazi, racista y cuya ideología sigue presente en ese partido sin que en ningún momento de su existencia renieguen de él y del lado del PSOE, qué vamos a escribir ya que desde su fundación se dedicó a quemar iglesias, asesinar sacerdotes y obispos – no se han enterado los actuales…- y en la actualidad sobre sus espaldas y mentes criminales tienen los 1.300 asesinatos de inocentes que constan en el auténtico y verdadero Expediente Royuela.

Es necesario e imprescindible leer el artículo de La Tribuna del PV que aparece en el primer enlace y, en el segundo, la descripción editorial del mismo diario firmado el 11 de mayo pasado por su director Ruiz Zorrilla.

El director y periodista y la Tribuna, defienden nuestras ideas en Euskal Herria con la misma dignidad, fuerza y HONOR que nosotros las llevamos en nuestros corazones.

El Gobierno Vasco obliga a miles de ciudadanos a informar sobre todo lo que hacen a lo largo de las 24 horas del día, dónde lo hacen y con quién lo hacen | La Tribuna del País Vasco | El gran periódico digital del País Vasco (latribunadelpaisvasco.com)

Un inaceptable ataque a nuestra libertad: el Gobierno Vasco se convierte en un “Gran Hermano” obsesionado con controlar a los ciudadanos | La Tribuna del País Vasco | El gran periódico digital del País Vasco (latribunadelpaisvasco.com)

Es posible que el amable y sufrido lector NO se haya inmutado por los textos, sobre todo el primero donde se anexa la “encuesta” del Gobierno Vasco. En mi caso reconozco que me ha impresionado y, NO ME EXTRANA el descaro con el que estos traidores a nuestra patria pretenden controlarnos.

El PNV un partido de nazis, racistas e hipócritas abortistas– en un tiempo se declararon católicos …- con su fundador a la cabeza y cuyos escritos – recomiendo también su lectura, aunque pueden vomitar – aparecen como imaginados por un demente durante su estancia en un psiquiátrico y que descalifican e insultan a los que denomina con odio – que perdura – españoles.

Partido que desde su inicio vendió el alma – que no tenía – a Lucifer. Ahora la alianza con el demonio la ratifica con el seguimiento total y absoluto de la ideología de la Agenda 2030 que representa el éxtasis de sus ideas nazis, dictatoriales y criminales.

Referente a dicha encuesta demencial, resulta sorprendente que NINGUN medio de comunicación la haya recogido… ¿Existe el periodismo o estoy soñando?

SILENCIO TOTAL y ABSOLUTO y es posible que sea idiota, pero entiendo que la noticia de la Tribuna del PV es de portada obligada para cualquier diario que tenga algo de HONOR…

Agradezco los comentarios al anterior trabajo, todos educados y aportando ideas que comentaré en la tercera entrega DM. Comentarios que ponen de manifiesto la categoría de los medios – y de sus lectores – que publican estas humildes aportaciones.

En esa línea pido ideas que nos ayuden a escaparnos de las luciferinas intenciones del NOM.