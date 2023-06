La clave para el fin del ‘sanchismo’, no consiste en lo que tendrá Feijoo, sino en lo que no tendrá

Pedro Sánchez lleva aprobados un total de 132 reales decretos leyes en poco más de cuatro años, firmando una media de un real decreto ley cada 12 días. Le sigue Felipe González, también del PSOE, con 129 reales decretos a lo largo de los 13 años. Aquí cabría recordar que según la Constitución Española, los reales decretos leyes sólo se deben firmar en situaciones de «urgente necesidad». ¡Ya! Y mi vecina tiene un pijama a cuadros.

Ahora, después del último ´restyling´ del Tribunal Constitucional, a ver quién es el guapo que se atreve a cuestionar en dicho alto tribunal la urgencia o no de esos 132 reales decretos leyes de ´la factoría´ sanchista. ¡De quién depende, eh! ¡Pues eso!

Hecha esta breve introducción, no paso a hablar de las diferentes memorias y sus piezas. Y no lo hago porque no me siento libre de hacerlo bajo el actual régimen en que vivimos. Tal vez dentro de poco pueda.

Ante este brindis al Sol, alguien me podría decir que si Rajoy, teniendo mayoría absoluta, no se atrevió a derogar ni una sola de las leyes ideológicas de ZP, que tiene Feijoo que Rajoy no tuviera, para ´cepillarse´ todo el entramado de leyes ´sanchistas´.

Pues, a diferencia con Rajoy, lo que tendrá Feijoo, es precisamente lo que no tendrá; es decir, mayoría absoluta; que aquí ya nos conocemos todos.

A buen entendedor, con pocas palabras basta.