Soldados de Dios

Un servidor es vago por naturaleza, lo cual no me impide levantarme todos los días a las cinco de la madrugada, para estudiar, investigar, verificar fuentes, escribir artículos y preparar y corregir nuevos libros, y todo ello en una jornada laboral de catorce horas, con breves descansos de quince minutos, en los que suelo comer de pie para no perder tiempo. Pero lo curioso del caso es que ni estoy preparando oposiciones, ni tengo que examinarme de nada, más que del saludable y cotidiano examen de conciencia.

Por otro lado, tanto los libros que escribo, como los artículos que público diariamente, se difunden gratuitamente a través de Internet, teniendo en mi página web, lectores procedentes de 115 países del Mundo. Bueno, 115 hasta hace unos años cuando les hacía seguimiento; hoy posiblemente sean más.

¿Y todo gratis? Sí, porque si a mis casi 70 años, la razón para llevar la vida que llevo fuese el dinero, les garantizo que no lo haría.

La madre Teresa de Calcuta, nacida y criada en el seno de una familia acomodada, y teniendo la vida resuelta, decide a los 18 años de edad meterse monja, pero no para pasarse el día cantando en un confortable convento, perdido en un paraje de idílica belleza; no. La Madre Teresa se estableció, voluntariamente, en la India para dedicarse al cuidado de leprosos y moribundos.

De la madre Teresa cuentan la anécdota que un día llegó una visita cuando ella estaba lavando a un leproso. El recién llegado sintió náuseas ante el olor a carne putrefacta que había en la sala, así como ante la desagradable visión que llegaba hasta sus ojos. Intentando controlar las arcadas por las náuseas del vomitivo espectáculo que tenía ante sí, soltó a bocajarro a la monja: “Madre, ¡ni por todo el oro del Mundo sería capaz de hacer lo que está usted haciendo!”.

La madre Teresa miró al visitante directamente a los ojos, y a continuación se giró hacia el leproso al que estaba lavando, y tras mirarlo con ternura durante unos segundos, lo besó en la frente. Luego dándose la vuelta, volvió a mirar a la estupefacta visita, diciéndole: “¡Discúlpeme, pero yo tampoco lo haría por todo el oro del Mundo!”.

Pues bien, salvando las distancias (un servidor no le llega en humanidad, humildad y santidad, ni a la suela de las sandalias de la madre Teresa), hay cosas en esta vida que jamás haríamos por dinero, pero, paradójicamente, sí gratuitamente

En mi caso, que nadie piense que actúo así por una caprichosa y esnobista generosidad; tampoco por vanidad. No. Es mucho más sencillo. Simplemente hago lo que hago, por querer compartir con mi prójimo todo aquello que ha dado paz y sentido a mi vida.

Por lo demás, me acojo a las palabras de Jesucristo en el Evangelio: «No os angustiéis buscando qué comer o qué beber. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura». Lucas, 12:29-31.

Yo me ocupo, humildemente, de las cosas de mi Señor, y Él cuida de mí. Así de simple; así de maravilloso.

Ése es el salario de los soldados de Dios. No hay más, ni se puede pedir más.