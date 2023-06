Ser o no ser; esa es la cuestión

La honradez, al igual que sucede con la virginidad, es algo que no admite grados, simplemente, se tiene o no se tiene.

Todo lo demás no son más que juegos malabares de palabras que tratan, sin conseguirlo, de desdibujar el halo marrón que decora la vida de ciertos personajillos.

Los hay que han afirmado sin rubor que ellos son más honrados que mucha gente de este país, y se han quedado tan satisfechos.

No señores míos, están ustedes en un error. No se puede ser más honrado o menos honrado ´que mucha gente de este país´, sencillamente, se es honrado o no se es; el resto -si usted quiere- ya se lo contará al juez.