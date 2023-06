Las largas pezuñas de los ‘amos’ del mundo

Andaba un servidor cavilando cómo puede ser que de un día para otro, los ´likes´ a un artículo me pasen de 200 o 400 ´likes´ a tan solo 20 o 40. Y ello con 5.000 ´amigos´ (el máximo autorizado por FB) y más de 1.300 seguidores.

Y no es que diga que todos ellos, ´amigos´ y seguidores, estén de acuerdo con todo lo que publico, que seguro que no lo están, pero aún en el caso más desfavorable, las cifras no cuadran. Y no hay que ser un Premio Nobel para darse cuenta que pasa algo raro.

Claro que si publico algo ´descafeinado´, ´ñoño´, o ´almibarado´, al estilo Cohelo, o ´el gato que está triste y asul´, los ´likes´ llueven. Ahora bien, como mi escrito sea una crítica contra ´el Gran Hermano´, y los ´dogmas de fe´ de su agenda de colorines, de su publicación no se entera ni mi mujer.

Sintiendo curiosidad sobre si esto es algo que solo me pasa a mí, o son paranoias mías, investigo el asunto y, sin apenas ´rascar´, averiguo que esta sucia y manipuladora práctica del Nuevo Orden Mundial, y su masónica agenda, es tan común y corriente hoy en Occidente, que hasta tiene nombre: ´SHADOW BAN´, en español: ´BANEO EN LA SOMBRA´.

El ´baneo´ en la sombra es una forma de restricción disimulada, con el propósito de ocultar todo el contenido considerado como ´políticamente incorrecto´.

Con esta farisea práctica se suprimen, u ocultan, escritos, vídeos, o fotografías, que si bien están dentro de la legalidad, son críticos con el Poder.

Pero nada mejor que un vídeo para comprender hasta dónde llegan estos individuos, que han utilizado la Globalización, para convertirse en una nueva élite de tiranos. Igual de tiranos que los de siempre, pero mucho más horteras, amén de insaciables.

Dicho vídeo, al desvelar los trucos que se emplean para poner el bozal a los ´disidentes´, deja con las vergüenzas al aire, a los amos del oligopolio que dirige y controla las poderosas, e intocables, redes sociales. Un vídeo que, a pesar de compartir con él, ciertas expresiones fuera de lugar, me vale para explicar gráficamente qué es el ´SHADOW BAN´.

POSTDATA A LA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK: Como estoy convencido, sin el menor ápice de duda, que este escrito va a ser ocultado, tanto a amigos como a seguidores, mañana irá en las páginas de PERIODISTA DIGITAL, el diario donde publico diariamente, libre de censura. Un medio de comunicación líder, con más de 50 millones de entradas de lectores al mes. Alguno me leerá; digo yo.