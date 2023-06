Alzheimer y Alma

El sentido de la estética es algo muy personal que lejos de evolucionar a lo largo de nuestras vidas, permanece adormecido en un rincón oculto de nuestro ser, como vestigio de una memoria arcana, seña de identidad de una vieja alma, que acaso no recuerde quién fue, ni de dónde vino, ni tan siquiera dónde está, pero que sabe perfectamente qué es lo que le agrada y qué lo que le desagrada.

Estética, canon, modelo; belleza fría que sonríe y enturbiando los sentidos nos acaricia el alma pura, desnuda y desojada; callada.

Creo que el alma es memoria, y la memoria, alma. Mi madre, en su último año de vida, ya no sabía quién era yo, ni como me llamaba; sin embargo cuando me veía se le iluminaba el rostro y me sonreía, exactamente igual, ni más ni menos, que antes de que el alzhéimer le robara todos sus recuerdos y con ellos, su vida.

Tras su muerte física tuvieron que pasar unos años antes de que la volviese a ver, no como la anciana que recordaba, sino como una mujer joven y bella, con la misma mirada y sonrisa que le acompañó desde niña hasta el día que su alma voló.

Una mujer joven y bella, liberada del tiempo… El tiempo, ese viejo y pesado amigo que desde que nacemos nos acompaña hasta el final…; hasta ese momento en que las campanas de la iglesia dejen de doblar por nosotros, mientras aupados sobre sus últimos ecos, comencemos a volar sin mirar atrás.