Griego profundo a pelo, y francés sin manos ni condón

No voy a hablar de las presuntas presiones de Génova a uno de los ´capitostes´ del grupo ATRESMEDIA, para que a VOX, no le den ni agua. Y por ende, se entiende que dentro de esas verdes aguas, las del color del dinero, flota un programa llamado “EL HORMIGUERO”. Y no lo voy a hacer, ya que lo cuenta, con pelos y señales, mi compañero en PERIODISTA DIGITAL, Juan Velarde, en su crónica ´Se descubre la jugada estratégica del PP: llamada a Casals (Atresmedia) para excluir a VOX de todos sus programas´.

En compensación, y para ganarme el salario, pensaba escribir sobre la entrevista masaje, con mucha crema y ´final feliz´, que le ´practicó Pablo Motos a un ´auto empoderado´ Pedro Sánchez. Pero claro, para esa ardua tarea me encontré con un problema insalvable, y es que mi cardiólogo me ha prohibido ver ninguna de las cadenas de televisión ´engrasadas´, directa o indirectamente, por el ´régimen sanchista´; y por supuesto, nada de televisión pública, por riesgo de sufrir lo que se conoce como un ´infarto masivo´.

Aún así y todo, y en aras de la literatura informativa, hice de ´tripas corazón´, y tras beberme un litro de ´primperan´, conecte la tv para ver la entrevista del sátrapa en El Hormiguero. Ni el litro de jarabe para las nauseas que previamente había tragado, pudo evitar ser sacudido por unas violentas arcadas, a los pocos minutos de comenzar el mitin, que me hicieron ´potar´ hasta los calostros que mamé de pequeño.

Pero cómo escribir sobre una historia que no he sufrido. Puesto en esa tesitura, busco en YouTube alguna referencia de la entrevista, y me encuentro con un vídeo donde el ´ youtuber´ INOCENTE DUKE detalla de modo muy gráfico cómo fue ´la felación a trancas y barrancas, sin condón´. Y yo, ante tal profusión de detalles, poco más puedo hoy añadir.