Que la progresía esté eufórica, lanzando caspa y liendres al viento, tras ver cómo un ´empoderado y sobrado´ Pedro Sánchez, prácticamente no dejó abrir la boca a un ´ciscado y aleccionado´ Pablo Motos, es normal, teniendo en cuenta que su visión de la realidad nunca fue más allá de los muros informativos de Tve, ´La Secta´, y la SER.

Sin embargo, sin ánimo de fastidiarles la fiesta, disculpen el remoquete, no resisto la tentación de darles un baño de realidad, utilizando para ello los datos publicados por ´The Objective´. Un medio de comunicación independiente, cuya veracidad está fuera de toda duda:

En cualquier caso, los palmeros del sátrapa no se van a enterar, ya que ni leen The Objective, ni PERIODISTA DIGITAL. Ni ganas que lo hagan, porque si eso sucede algún día, querrá decir que ya no quedará en España, prensa honesta. Y será en ese día, Dios quiera que nunca llegue, cuando dejaré de publicar, que no de escribir.