Pedro Sánchez: OTAN sí, OTAN no, UE sí, UE no

Si el candidato socialista no obtiene números para formar gobierno, su futuro y el del Partido se debatirán en un juego de billar dentro de una olla a presión.

Hagamos un esfuerzo de imaginación, y veamos como definitivos en la noche del 23-J los resultados de las encuestas más recientes sobre las elecciones generales, al objeto de analizar la situación en que quedarán el candidato Pedro Sánchez y el PSOE, caso de no poder gobernar. Y soy franco con los lectores para decir de primeras que, si lo consiguiese, sobraría el resto del artículo.

Trasluce en el ambiente que Sánchez tendrá a su alcance, o tiene como deseo vital, pasar de los 100 escaños, aunque sea rozando y dejándose la piel en la refriega. Ello le permitiría, en principio y aparte de otras consideraciones, esgrimir la teoría de la ”dulce derrota” que ya se sacó de la manga el PSOE tras las elecciones del 3 de marzo de 1996 en que el PP de Aznar derrotó a Felipe González por unos escasos 300.000 votos.

En aquella ocasión se insistió hasta la saciedad en que Aznar no tenía carisma y no podría formar un gobierno estable y exitoso, dada la dificultad de los pactos que necesitaba, CiU incluída. Por tanto, era cuestión de esperar unos meses y que los acontecimientos devolviesen el poder a un PSOE que lo daba por hecho. No obstante, el gobierno de Aznar comenzó a concatenar éxito tras éxito y, para mediados de junio de 1997 –unos 15 meses después-, Felipe González anunciaba de manera intempestiva que no sería candidato a las siguientes elecciones. Caos en el PSOE y mayoría absoluta del PP en el 2000.

El ejemplo de González viene totalmente al caso del escenario que estamos estudiando. Una gran parte del PSOE se la tiene jurada a Sánchez después del 23 de mayo pasado, al considerarle responsable de la catástrofe ocurrida. Desde luego, no es de esperar que la reacción contra su persona dentro del partido sea automática, dado el desconcierto inicial, pero conforme se constituya nuevo gobierno y se compruebe que va para largo, los nervios se desbocarán y comenzará el “diálogo” para buscar un puente de plata para el líder que permita al PSOE reencontrarse, por decirlo de algún modo. Por supuesto, este puente de plata sería también deseado por Sánchez. Faltaría más.

Ya desde antes de la Cumbre de la OTAN de Madrid de hace un año, vengo insistiendo en estas páginas en que Sánchez podría tener un desarrollo futuro de su carrera política en la OTAN, como Secretario General (SG), o en la UE como Presidente del Consejo Europeo, o de la Comisión Europea, explicando pros y contras de unos y otros. Ahora, los plazos de tiempo han ido acortándose, lo que permite explicitar con cada vez mejor tino las posibilidades de estas alternativas.

En cuanto a la OTAN, y en contra de lo que se puede leer de manera mayoritaria en los medios en estos días, con motivo de la prórroga por un año más de Jens Stoltenberg, las posibilidades de Sánchez siguen abiertas, aunque ahora sean mucho más escasas, por no decir nulas. Parece que la reunión de la Casa Blanca de 12 de mayo pasado no fue todo lo exitosa que cabía esperar, como se ha escrito hasta la saciedad. Y qué quieren que les diga: el alambique dialéctico que utilizó Sánchez en la reciente entrevista con Carlos Alsina respecto a los cambios de opinión, sustituyendo a las mentiras, ha podido darle el golpe de gracia definitivo. La OTAN es un templo de planeamiento y previsión. Cuesta mucho llegar a consensos y mover grandes masas de fuerzas militares como para “cambiar de opinión” con tan alta frecuencia. El cargo está totalmente reñido con la improvisación y los sofismas. Solamente una falta absoluta de voluntarios dentro de un año podría abrir las puertas de la OTAN a Pedro Sánchez. No obstante, aunque muy pequeña, la posibilidad pervive.

Así que, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Washington de 2024, debería ser nombrado un nuevo SG. Estaba previsto celebrar la Cumbre en abril, coincidiendo con el 75 aniversario de la Organización, pero se aplazará con casi absoluta certeza hasta julio para esperar acontecimientos políticos –sin descartar los militares- en Rusia y Ucrania. Porque, en la primera debe haber presidenciales en marzo; y en la segunda entre marzo y abril. Con el retraso de la Cumbre se abriría un plazo de tiempo suficiente para analizar si la situación había cambiado significativamente o no. En todo caso, en julio 24 debería haber un nombramiento definitivo de SG, y de aquí a entonces puede llover mucho.

Parece indudable que las papeletas para que sea Von der Leyen, han subido su cotización. Sería la primera mujer en el cargo, de un país como Alemania -muy importante para la Organización-, y con experiencia de gobierno en tres ministerios –uno de ellos el de Defensa-, siendo además actual presidente de la Comisión Europea. Y no es de un estado fronterizo con Rusia –posiblemente más proclives al extremismo-; ni nórdico –han repetido las dos últimas veces-, ni británica, lo que podría poner de los nervios a la UE. Un bagaje “impresionante” si confluyese con su voluntad de ser SG. Y digo esto, porque no parece que haya mucha gente por la labor. Recordemos, que ya el año pasado Stoltenberg anunció que se iba y tuvo que continuar. No había voluntarios. Solo un ligero problema de inicio como su edad actual -64 años-, que le llevaría a los setenta al finalizar un periodo normal de cinco años. Pero, para Biden, es una edad de categoría juvenil.

Como quiera que Von der Leyen tiene previsto el final de su mandato europeo para finales de octubre de 2024, no es de descartar que una confluencia de intereses obligase a Stoltenberg a seguir hasta esta fecha. No por deseo de la UE, que siempre encontraría sustituto para Von der Leyen, sino por conocer el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas de principios de noviembre 24. No es lo mismo empezar el mandato de SG de la OTAN con Biden que con un presidente republicano, y ya no digamos con Trump. No es lo mismo.

Tenemos así una especie de juego de billar en que el cargo de Presidente de la Comisión Europea podría quedar ya libre, en primera instancia, en julio 24, una fecha ideal para un Pedro Sánchez quemado por casi un año de Jefe de la Oposición, y para un PSOE en guerra interna permanente que necesitaría cambiar de cara para las elecciones generales de 2027. Desde luego, sería para poner toda la carne en el asador.

Pero puede haber varios inconvenientes. Para enero o febrero próximos habría terminado la auditoria preconizada por Feijóo. Independientemente del rifirrafe consiguiente, el crédito del gobierno actual podría quedar muy dañado incluso entre sus seguidores, una vez se conozcan las cifras reales de la ruina en que estamos. A ello habría que añadir que en las comunidades autónomas, donde ha perdido recientemente el PSOE, se levantarán las alfombras y se verá y oirá de todo. El prestigio remanente del PSOE y de Sánchez con grandes posibilidades de quedar por los suelos. Mal asunto.

Y entre el 6 y el 9 de junio 24, se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, donde se atisba un retroceso importante en toda Europa del grupo socialista, que podría bajar a ser incluso tercera fuerza política. No hay más que ver los retrocesos del socialismo en Francia, donde no llegó al 5% en las presidenciales del año pasado; o en Grecia, donde no lo ha hecho la semana pasada con el 12%; o en Alemania, donde gobierna tirando de un hilo; o en los bastiones sueco y finés donde ha perdido el poder recientemente. De Polonia o Hungría no hace falta hablar.

Con un Parlamento Europeo donde el grupo socialista haya perdido presencia de manera importante, sería muy problemático que un político de esta adscripción fuese elegido Presidente de la Comisión Europea, auténtico sueño de un líder que quiera proyectar con fuerza una carrera política recién lastrada por una derrota electoral muy dolorosa. Es un cargo para cinco años que puede ser reelegido. La oportunidad de erigirse en un nuevo Carlomagno, con el reto de acrecentar el papel de la UE en el mundo, de desarrollar de una vez el papel del pilar europeo de la defensa y de coadyuvar a un final justo de la guerra Ucrania-Rusia. Eso, en cuanto a la propaganda. Si la realidad es la de los resultados de Von der Leyen, apaga y vámonos.

Y tendrá la oposición feroz para el cargo de una Francia necesitada de resarcirse a nivel internacional de su situación interior, tratando de recuperar “la grandeur”; y de una Italia que exigirá un mayor peso en Europa tras mostrar que el gobierno de Meloni no sólo era viable sino mucho más eficaz que los ensayos anteriores; y si va a Polonia a recabar apoyos, pues va ser que no…

Para un hipotético cargo de Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, imposible que España repita después de Borrell. Queda el puesto de Presidente del Consejo Europeo que ahora ostenta Charles Michel hasta el 30 de noviembre de 2024. Pero es solo por dos años y medio, reelegible una vez. Poca cosa para pasar a la historia por la puerta grande. Sin embargo, algo es algo y, como posible solución, podría ser analizable. Pero la oposición de los otros poderes señalados anteriormente sería también feroz, aparte de la hipotética nueva composición del Parlamento Europeo ya señalada.

Y mientras, la olla a presión del PSOE a punto de estallar conforme pasen los meses y no se vea la luz al final del túnel. Aunque soy consciente de que, si lo hiciera antes, también podría haber sobrado este artículo.

Jacinto Romero Peña

Coronel (Ret.) del Ejército de Tierra.

Máster en Seguridad y Defensa.