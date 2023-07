El Gobierno debe administrar bien, no despilfarrar el dinero público

Nunca había tenido tanto dinero el Gobierno en sus manos, tanto el propio, por el aumento del coste de la vida, la subida de los salarios, con el incremento de las retenciones, o los miles de millones de euros procedentes de la UE.

Ese dinero procedente de la UE, la mitad es un préstamo, es decir, habrá que devolverlo, y supongo que con intereses.

Pese a lo cual, a este Gobierno manirroto, no le llega…

Las soluciones por la izquierda, partido sanchista incluido, son aumentar la presión fiscal, que va camino de ser una auténtica extorsión fiscal.

No se les ocurre, como pensamos todas los personas sensatas y responsables, reducir el gasto público, disminuir los ministerios, prescindir de una buena parte de los empleados públicos, etc.

Es más, si algún gobierno se atreve a meter mano al gigantesco sector público, que es como una gigantesca bola de nieve, que amenaza con aplastarnos, no será para acabar con los enchufados, sino para atacar a los funcionarios públicos por oposición libre…

Tenemos más coches oficiales que los Estados Unidos, sólo que USA tiene trescientos cincuenta millones de habitantes, y España sólo cuarenta y ocho.

De 13 ministerios con el PP, Sánchez pasó a 17, en su primer mandato, y en el segundo a 22.

Y tres vicepresidencias del Gobierno, nada menos.

Si sigue esta onda expansiva del gasto público, y gana las elecciones del 23 de julio, o consigue formar gobierno con los terroristas vascos, y separatistas catalanes, la próxima legislatura tendremos más de 30 ministerios, más o menos como en Guinea Ecuatorial, que también andan por esa cifra, como forma de dar acomodo a todos los partidarios del dictador.

El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno “Ejerce la función ejecutiva…”, es decir, es un mero administrador del dinero público, pero no el dueño del mismo, ni puede hacer lo que le dé la gana.

La soberanía nacional no reside en el Gobierno, sino en el Estado Español, que es lo permanente, mientras que el gobierno no pasa de ser temporal, y lo veremos el próximo día 23 de julio, si Dios quiere, y el fraude electoral no lo impide. (Manipulación del voto por Correo, y posibles enjuagues de Indra…).

Y, por último, el artículo 102, 1, de la Carta Magna, dice que: “La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno y de los demás miembros del Gobierno, será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

¿Por qué creen ustedes que la práctica totalidad de ministros quieren ser diputados, y seguir siendo aforados ante el Tribunal Supremo, siempre “tan comprensivo” con los ministros y ex ministros…?

Pobre Irene Montero, te quedas sin paraguas protector.

Prepárate, que el viaje es largo, y vienen curvas…

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor