Vivir en un infierno sostenible y de proximidad

Nunca pasé la crisis de los cuarenta, tal vez porque me llegó once años antes de lo que tocaba. Para ser exactos, me vino y la sufrí a los 29 años.

De los 29 a los 30 fue un año que, a pesar de pasar volando, se me hizo eterno, tal vez porque me di cuenta por primera vez, de lo rápido que corre el tiempo. De lo rápido que había pasado la década de los veinte, y eso, reconozco que me angustió; y no hay angustia que, como todo lo malo, se perciba corta.

Sin embargo, esa segunda década de mi vida que en aquellos momentos concluía, a pesar de haberla exprimido hasta hacer estallar las pepitas del limón, no fue más que una broma, comparado con lo que habría de venir.

Así pues, la fiesta y las risas, junto a los “me quiero morir”, comenzaron a los treinta, durando hasta los cuarenta. Diez años despidiendo la treintena. Los diez años más placenteros y, a la vez dolorosos, de mi existencia. Y es que lo uno suele llevar lo otro.

Así llegué a los cuarenta con la cabeza abollada de capones, pero con los deberes hechos, harto de auto gratificaciones y festivales folklóricos varios, no siempre autorizados para todos los públicos.

Fue en ese momento cuando comencé a hilvanar una oración que rezaba así: “Señor, no te pido grandes alegrías, pero tampoco grandes tristezas”. Pero ni caso; tuve de ambas y además a granel, durante la cuarentena y la cincuentena.

Creo que al final terminé por acostumbrarme, o, por lo menos, deje de intentar comprender; seguramente porque no me convenía reconocer lo que en el fondo ya sabía; y es que el hecho de que sea un tipo raro, no implica que sea idiota; aunque a veces, también.

Ahora con 68 años, he cambiado el chip, gracias a los ´placeres´ terrenales que nos promete la Agenda 2030 y sus putos profetas, de los que tan solo hemos comenzado a tomar el aperitivo.

En este orden de cosas, tan solo diré que hoy he estado buscando en Internet, cómo y por qué se produce la muerte por ´golpe de calor´… y si duele. Y no, parece ser que no duele más de lo que siento cuando me levanto bruscamente de mi amado sofá.

No voy a entrar en detalles sobre el ´método´, tan solo decir que el requisito principal, para tener todos los números de la lotería y entrar en la estadística anual de los caídos ´por golpe de calor´, es ser mayor de 65 años, y yo en breve, si es que llego, cumpliré 69. Y es que un servidor es muy cristiano como plantearse otras opciones que traspasen las líneas rojas de lo meramente accidental.

¿Qué será, será? Será lo que Dios querrá.